Video| Si JD Vance: Nais Namin ang Kumpleto at Mapapatunayang Nuclear Disarmament ng Iran

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Si JD Vance: Nais Namin ang Kumpleto at Mapapatunayang Nuclear Disarmament ng Iran.
Sa isang panayam na ibinigay sa programang "Michael Knowles"—isang konserbatibong plataporma sa Amerika na kilala sa pagtataguyod ng mga patakarang maka-kanan—si JD Vance, ang senador ng Estados Unidos mula sa Ohio at ang kandidato sa pagka-bise presidente sa ilalim ng ticket ni Donald Trump, ay nagpahayag ng malinaw at walang paligoy-ligoy na paninindigan hinggil sa hinaharap na patakaran ng kanilang administrasyon patungo sa Islamic Republic ng Iran. Ayon kay Vance, ang kanilang pangunahing layunin sa anumang negosasyon o kasunduan sa Tehran ay ang ganap at kumpletong nuclear disarmament ng Iran—isang kahilingan na, sa kanyang sariling mga salita, ay dapat na nakabatay sa "matibay, mapapatunayan, at napapailalim sa mahigpit na inspeksyon na mga pangako na sasaklaw sa buong teritoryo ng Iran."
Binigyang-diin ng senador na ang administrasyong Trump-Vance ay hindi magiging kuntento sa mga pansamantalang kasunduan o sa mga kompromiso na nagpapahintulot sa Iran na mapanatili ang anumang antas ng kakayahang nukleyar, maging para sa mapayapang layunin. Sa kanyang pananaw, ang tanging katanggap-tanggap na resulta ay ang kumpletong pagbuwag ng lahat ng pasilidad na may kaugnayan sa uranium enrichment at heavy water production, kasama ang walang-pigil na access ng mga internasyonal na inspektor sa lahat ng military at nuclear sites sa bansa, sa anumang oras, nang walang paunang abiso. Aniya, ang mga nakaraang kasunduan, tulad ng JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action), ay nabigo dahil sa kanilang "mga butas" at "limitadong panahon," na nagpapahintulot sa Iran na magpatuloy sa pag-unlad ng teknolohiya nito sa ilalim ng pagkukunwari ng sibil na enerhiya—isang sitwasyon na, ayon kay Vance, ay nagdudulot ng "eksistensyal na banta" hindi lamang sa Israel kundi sa buong Kanlurang mundo.
Ang pahayag ni Vance ay dumating sa gitna ng lumalaking tensyon sa pagitan ng Washington at Tehran, lalo na't ang Iran ay patuloy na nagpapayaman ng uranium sa mga antas na papalapit sa weapons-grade, habang sabay na pinapalakas ang kanyang mga kakayahan sa depensa at mga alyansa sa rehiyon. Bagama't ang mga opisyal ng Iran ay paulit-ulit na nagdeklara na ang kanilang nuclear program ay para sa mapayapang layunin lamang—tulad ng paglikha ng enerhiya at medikal na isotopes—at na sila ay may karapatang gawin ito sa ilalim ng Non-Proliferation Treaty (NPT), ang mga panawagan tulad ng kay Vance ay nagpapakita na ang ilang mga elemento sa Amerika ay hindi handang tanggapin ang anumang anyo ng nuclear capability sa Iran, anuman ang kasunduan o inspeksyon.
Mula sa pananaw ng mga analyst sa rehiyon, ang ganitong uri ng ultimatum ay hindi lamang impractical kundi mapanganib din, sapagkat ito ay nagpapakita ng isang kawalan ng pag-unawa sa pambansang karapatan at soberanya ng Iran, at nagbibigay-daan sa mga grupo ng panggigipit sa loob ng US upang itulak ang isang agenda ng digmaan sa halip na diplomasya. Ang hinihingi ng "kumpletong disarmament" ay isang mataas na bar na, sa katotohanan, ay maaaring hindi kailanman matugunan ng Iran, dahil ito ay ituturing na isang pagsuko ng kanyang pangunahing kapangyarihan sa pagharap sa mga banta, lalo na't ang Israel—na hindi pumipirma sa NPT—ay nagtataglay ng isang malaking arsenal ng nuclear warheads nang walang anumang internasyonal na pagsisiyasat. Ang dobleng pamantayang ito ay isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit ang mga Iranian ay may malalim na kawalan ng tiwala sa anumang pangako mula sa Washington.
Sa kabila ng retorika ng matigas na linya mula kay Vance, maraming mga eksperto sa patakarang panlabas ang nagbabala na ang isang patakaran ng "all-or-nothing" ay maaaring magtulak sa Iran na lumayo pa sa negotiating table at palakasin ang kanyang kooperasyon sa mga bansang tulad ng Russia at China, na handang mag-alok ng alternatibong suporta. Sa huli, ang paninindigan ni Vance—bagaman umaayon sa mga tradisyunal na adhikain ng mga neoconservative sa Amerika—ay nag-iiwan ng kaunting puwang para sa isang diplomatikong solusyon, at nagpapahiwatig na kung ang administrasyong Trump ay bumalik sa kapangyarihan, maaari nating asahan ang isang panahon ng mas matinding presyon at posibleng komprontasyon, sa halip na isang mapayapang resolusyon sa isa sa mga pinakamahabang hindi pagkakaunawaan ng modernong panahon.
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