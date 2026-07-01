Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Inaangkin ng Afghanistan ang Pagsasagawa ng Drone Strikes Laban sa mga Base ng ISIS sa Loob ng Pakistan.
Isang bagong yugto ng tensyon ang sumiklab sa pagitan ng Afghanistan at Pakistan matapos ang pamahalaang Taliban sa Kabul ay nag-angkin na nagsagawa sila ng mga drone strike laban sa mga pinagtataguan ng Islamic State Khorasan (ISIS-K) sa loob ng teritoryo ng Pakistan. Ayon sa pahayag ng Ministry of Defense ng Taliban, ang mga target ng nasabing pag-atake ay matatagpuan sa mga lalawigan ng Balochistan at Khyber Pakhtunkhwa—mga lugar na kilala bilang kanlungan ng iba't ibang militanteng grupo.
Ipinahayag ng Ministry of Defense ng Islamic Emirate na ang kanilang air force ay nagsagawa ng "precision strikes" laban sa mga sentro ng ISIS-K, na anila ay ginagamit upang magplano ng mga operasyong sabotahe at pag-atake laban sa mga sibilyan sa loob ng Afghanistan. Ayon sa kanilang ulat, ang mga target na lugar ay kinabibilangan ng Gulistan at Chagai sa Balochistan, gayundin ang mga bahagi ng Orakzai district sa Khyber Pakhtunkhwa. Idinagdag pa ng Taliban na ang mga strike ay nagdulot ng "mabibigat na kaswalti at malaking material na pinsala" sa grupo, nang walang naiulat na nasugatang sibilyan.
Gayunpaman, mariing tinanggihan ng Pakistan ang mga pag-aangkin na ito at tinawag itong "false propaganda". Ayon sa Ministry of Information and Broadcasting ng Pakistan, isang "rudimentary drone" lamang umano ng Taliban ang pumasok sa kanilang airspace malapit sa Shinko, Khyber, at agad itong na-neutralize ng kanilang air defense system. Iginiit din ng Pakistan na walang malawakang pag-atake ang naganap at ang mga ulat ng Taliban ay bahagi lamang ng isang "recurring pattern of propaganda" upang ilihis ang atensyon mula sa militanteng aktibidad na nagmumula sa loob ng Afghanistan.
Samantala, kinumpirma ng militar ng Pakistan na apat na drone ang ipinadala mula sa Afghanistan noong Martes, ngunit agad itong na-intercept. Nagbabala ang Pakistan na kung magpapatuloy ang provokasyon ng Taliban, "sila ay tatanggap ng isang karapat-dapat na tugon na magkakahalaga sa kanila nang malaki".
Iba't ibang bersyon ng mga pangyayari:
· Ayon sa Taliban: Ang mga strike ay isinagawa bilang pagtugon sa mga nakamamatay na airstrike ng Pakistan sa silangang Afghanistan noong nakaraang linggo, na ikinasawi ng hindi bababa sa 28 sibilyan ayon sa United Nations.
· Ayon sa Pakistan: Tinawag nila itong "false" at isang pagtatangka ng Taliban na takpan ang kanilang pagsuporta sa mga militanteng grupo tulad ng Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) , na nagsasagawa ng mga pag-atake sa Pakistan mula sa mga base na diumano'y nasa Afghanistan.
· Ayon sa mga lokal na mapagkukunan: Kinumpirma ng isang lokal na opisyal sa Balochistan at ng mga hindi-gobyernong source sa Khyber Pakhtunkhwa ang paglitaw ng mga drone strike, bagama't sinabi nilang walang nasawi at isang bodega lamang ang tinamaan.
Ang insidenteng ito ang pinakabagong yugto ng lumalalang tensyon sa pagitan ng dalawang magkakapitbahay mula nang umako sa kapangyarihan ang Taliban noong 2021. Ang matagal nang alitan sa Durand Line—ang hangganan na naghahati sa dalawang bansa—at ang mga akusasyon ng bawat panig na nagkukupkop ng mga militanteng grupo ay patuloy na nagpapahirap sa anumang pagsisikap para sa kapayapaan sa isa sa mga pinaka-hindi matatag na hangganan sa rehiyon.
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