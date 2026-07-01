Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Pag-amin ng Rehimeng Zionist sa Kahinaan ng Iron Dome Laban sa mga Pag-atake ng Iran; Pagsisimula ng Malawakang Pagsusuri sa Sistema.
Sa isang bihira at makabuluhang pag-amin na nagpapakita ng lumalalang krisis ng rehimeng Zionist sa harap ng lumalaking kakayahan ng Iran, ang direktor ng Israeli Missile Defense Organization ay hayagang kinilala na ang kanilang bansa ay nahaharap sa walang uliran at patuloy na pambobomba mula sa Iran sa panahon ng kamakailang digmaan—isang pag-amin na nagpapakita na ang dating ipinagmamalaking "Iron Dome" air defense system ay hindi na ang hindi maarok na kalasag na inaakala ng marami. Ayon sa kanyang pahayag, ang dami at tindi ng mga pag-atake ng Iran ay lumampas sa lahat ng mga nakaraang karanasan ng rehimen, na naglantad ng mga kritikal na kahinaan sa kanilang pangunahing sistema ng pagtatanggol.
Inihayag ng direktor na ang Ministry of Defense ng rehimeng Zionist ay naglunsad na ng isang serye ng komprehensibong pagsubok sa Iron Dome system upang matukoy at maayos ang mga natuklasang kahinaan. Ang hakbang na ito, ayon sa kanya, ay kinakailangan upang matiyak na ang sistema ay mananatiling epektibo laban sa lumalaking banta mula sa Iran at sa mga kaalyado nito sa rehiyon, na patuloy na nagpapabuti sa kanilang mga kakayahan sa missile at drone warfare. Gayunpaman, ang pag-amin mismo ay isang matinding dagok sa prestihiyo ng Israeli military, na matagal nang umaasa sa Iron Dome bilang isang pangunahing bahagi ng kanilang estratehiya sa pagtatanggol at bilang isang simbolo ng kanilang teknolohikal na superyoridad.
Ang pag-amin na ito ay dumating sa gitna ng lumalaking tensyon sa pagitan ng Iran at Israel, kung saan ang Tehran ay paulit-ulit na nagbabala na ang anumang pagsalakay laban sa kanyang teritoryo o mga interes ay sasagutin ng isang mapangwasak na tugon na magpapakita ng tunay na kakayahan ng Iranian military. Ang kamakailang mga pag-atake—na pinaniniwalaang isinagawa ng Iran bilang tugon sa mga Israeli airstrikes sa Syria at iba pang mga target—ay tila nagtagumpay sa pagsubok sa mga depensa ng Israel, na nagpapakita na ang Iran ay may kakayahang tumagos sa Iron Dome sa kabila ng mga pag-angkin ng Israeli na ang sistema ay may higit sa 90% na rate ng interception.
Ang mga analyst ng militar ay nagpapansin na ang Iron Dome ay dinisenyo upang harapin ang mga short-range rockets at artillery shells, hindi ang mas sopistikado at mas mabilis na ballistic missiles at drones na ginagamit ng Iran. Ang limitasyong ito ay matagal nang kinikilala ng mga eksperto, ngunit ang opisyal na pag-amin ng Israeli defense establishment ay nagpapahiwatig na ang problema ay mas malubha kaysa sa naunang inamin. Ang pagtawag para sa mga komprehensibong pagsubok ay nagpapakita na ang rehimen ay naghahanap ng mga agarang solusyon, ngunit ang mga kritiko ay nag-aalinlangan na ang anumang pag-upgrade ay maaaring makasabay sa mabilis na pag-unlad ng Iranian military technology, na suportado ng mga advanced na sistema mula sa Russia at China.
Sa huli, ang pag-amin ng kahinaan ng Iron Dome ay isang matinding sikolohikal na tagumpay para sa Iran at isang mapanganib na babala para sa rehimeng Zionist. Ito ay nagpapakita na ang panahon kung kailan ang Israel ay maaaring umasa sa kanyang teknolohikal na bentahe upang mangibabaw sa rehiyon ay unti-unting nagtatapos, at ang mga bagong pwersa tulad ng Iran ay lumitaw bilang mga pangunahing manlalaro na may kakayahang hamunin ang mga dating hindi matatalo na depensa ng mga mananakop. Ang mga pagsubok na isinasagawa ng Israel ay maaaring magbigay ng pansamantalang kaluwagan, ngunit ang tunay na solusyon ay hindi nakasalalay sa mga teknolohikal na pag-aayos kundi sa isang pagbabago sa patakaran—isang pagkilala na ang paglaban at katatagan ng Iran at ng Axis of Resistance ay mas malakas kaysa sa anumang sistema ng pagtatanggol, at ang tanging paraan upang makamit ang kapayapaan ay ang pagwawakas ng pananakop at paggalang sa mga karapatan ng lahat ng mga tao sa rehiyon.
...........
328
Your Comment