Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Maariv: Ang Kasunduan sa Lebanon ay Maganda sa Papel, Ngunit ang Pagpapatupad Nito ay Malabong Mangyari.
Sa isang detalyadong pagsusuri na inilathala ng pahayagang Israeli na Maariv, tinimbang ng mga analyst nito ang kamakailang kasunduan sa pagitan ng rehimeng Zionist at Lebanon na nilagdaan sa ilalim ng pamamagitan ng Estados Unidos. Bagama't kinilala ng pahayagan na ang kasunduan ay isang "diplomatikong hakbang" na may ilang positibong aspeto—lalo na sa pagbabawas ng tensyon sa hangganan—itinuro nito na ang mga nakaraang karanasan at ang kasalukuyang komplikadong kalagayan sa rehiyon ay nagpapahirap na makita ang isang malinaw na landas para sa matagumpay at pangmatagalang pagpapatupad nito.
Ayon sa Maariv, ang kasunduan ay mukhang kaakit-akit sa papel—na may mga probisyon para sa pagpapalitan ng mga bilanggo, paglutas ng mga hindi pagkakaunawaan sa hangganan, at pagbabawas ng mga operasyong militar—ngunit ang mga hadlang sa lupa ay napakalaki upang lampasan. Ang una at pinakamahalagang balakid ay ang kawalan ng tiwala sa pagitan ng dalawang panig, na pinalala ng mga dekada ng poot at karahasan, at ang patuloy na interbensyon ng mga panlabas na kapangyarihan na may kanya-kanyang mga agenda. Ang Hezbollah, na siyang tunay na may hawak ng kapangyarihan sa katimugang Lebanon, ay hindi pa nagbibigay ng kumpletong pag-endorso sa kasunduan, at ang anumang hakbang na tila nagpapahina sa kanyang kakayahang ipagtanggol ang Lebanon laban sa Israeli aggression ay malamang na matugunan ng malakas na pagtutol.
Idinagdag ng Maariv na ang karanasan ng mga nakaraang kasunduan—tulad ng 2006 UN Resolution 1701, na dapat sana ay wakasan ang mga labanan ngunit hindi ganap na naipatupad—ay nagpapakita na ang mga kasunduan na may kinalaman sa Lebanon ay madalas na nananatiling mga pangako sa papel, na may kaunting epekto sa aktwal na kalagayan sa lupa. Ang kasalukuyang kasunduan, ayon sa pahayagan, ay maaaring humarap sa parehong kapalaran dahil sa kakulangan ng isang epektibong mekanismo ng pagpapatupad at ang kawalan ng political will sa parehong panig upang gumawa ng mga kinakailangang kompromiso. Ang Lebanon, na nahaharap sa matinding krisis sa ekonomiya at pulitika, ay walang sapat na kapasidad o katatagan upang tuparin ang kanyang mga pangako, habang ang Israel, sa ilalim ng pamumuno ni Netanyahu, ay tila mas interesado sa panandaliang mga taktikal na pakinabang kaysa sa isang tunay na pangmatagalang kapayapaan.
Ang pagsusuri ng Maariv ay nagtatapos sa isang babala: bagama't ang kasunduan ay maaaring magbigay ng isang pansamantalang pagbawas sa karahasan at magbukas ng mga bagong diplomatikong abenida, ang mga pangunahing sanhi ng hidwaan—ang okupasyon ng Israel sa mga teritoryong Palestinian at ang patuloy na banta nito sa Lebanon at Syria—ay hindi natutugunan, at hangga't ang mga isyung ito ay hindi nareresolba, ang anumang kasunduan ay mananatiling marupok at pansamantala. Sa huli, ang tunay na pagsubok ng kasunduang ito ay hindi kung gaano ito kaganda sa papel, kundi kung ito ay magdadala ng tunay na katarungan at kapayapaan sa mga tao ng Lebanon at Palestine—isang pagsubok na, sa kasamaang-palad, ay tila malamang na mabigo batay sa kasaysayan at kasalukuyang katotohanan.
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