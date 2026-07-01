Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Isang Maysakit na Batang Palestinian sa Gaza ang Pumanaw Habang Naghihintay ng Paggamot; Libu-libo ang Nanganganib Dahil sa Pagkubkob ng Israeli.
Isang nakakasakit-pusong trahedya ang muling yumanig sa Gaza Strip, kung saan ang isang maysakit na batang Palestinian—si Abdul Aziz al-Hams—ay pumanaw matapos na hindi makalabas ng Gaza upang makatanggap ng kinakailangang pangangalagang medikal. Ang bata, na nagdusa mula sa isang malubhang karamdaman sa loob ng mahabang panahon, ay nawalan ng buhay dahil sa paggigiit ng rehimeng Zionist na harangan ang kanyang paglisan mula sa kinubkob na enclave—isang desisyon na epektibong naging sentensiya ng kamatayan para sa isang inosenteng nilalang na walang ibang kasalanan kundi ang ipinanganak sa isang lugar na itinuturing ng mundo bilang isang "open-air prison."
Ayon sa mga ulat mula sa Palestinian Ministry of Health at mga lokal na mapagkukunan, ang mga pamilya ni Abdul Aziz ay nagsumite ng maraming kahilingan at apela sa iba't ibang internasyonal na katawan at maging sa mga koordinator ng Israeli upang payagan ang kanilang anak na lumabas sa Gaza para sa paggamot sa isang ospital sa Egypt o Jordan. Sa kabila ng kanilang mga pagsusumamo at ng malinaw na medical urgency ng kaso, ang mga awtoridad ng Israeli ay sistematikong tumanggi na magbigay ng pahintulot, na nag-iiwan sa bata at sa kanyang pamilya na walang pag-asa at nakulong sa isang lumalalang sitwasyon kung saan ang mga gamot, doktor, at pasilidad ay lubhang kulang dahil sa taon-taon na pagkubkob at blockade.
Ang pagkamatay ni Abdul Aziz ay hindi isang nakahiwalay na insidente; ito ay bahagi ng isang mas malawak at sistematikong krisis sa kalusugan na kinakaharap ng milyun-milyong Palestinian sa Gaza. Ayon sa Ministry of Health, may libu-libong mga pasyente—kabilang ang mga bata, kababaihan, at matatanda—na kasalukuyang nasa waiting list upang makalabas ng Gaza para sa mga operasyon, chemotherapy, paggamot sa kanser, at iba pang mga espesyal na paggamot na hindi magagamit sa loob ng enclave dahil sa kakulangan ng mga kagamitan, gamot, at mga dalubhasang doktor. Ang patuloy na pagtanggi ng Israel na payagan ang mga pasyenteng ito na umalis, o ang pagkaantala sa pagproseso ng kanilang mga aplikasyon, ay nagkakahalaga ng buhay ng maraming tao, na ang bawat araw ng paghihintay ay isang hakbang patungo sa kamatayan para sa mga pinaka-mahina.
Ang mga makataong organisasyon at mga grupo ng karapatang pantao ay paulit-ulit na tinuligsa ang gawaing ito bilang isang paglabag sa internasyonal na batas at sa karapatan ng mga Palestinian sa kalusugan at buhay. Ang pagtanggi sa medikal na paglisan ay itinuturing na isang anyo ng kolektibong parusa at isang pag-atake sa mga sibilyan na walang kinalaman sa anumang armadong tunggalian. Sa kabila ng mga panawagan ng UN at ng World Health Organization para sa agarang aksyon upang mapadali ang paggalaw ng mga pasyente, ang rehimeng Zionist ay patuloy na nagpapataw ng mga mahigpit na paghihigpit, na ginagamit ang kalusugan ng mga Palestinian bilang isang bargaining chip upang pilitin ang kanilang pagsuko at pahinain ang kanilang katatagan.
Sa huli, ang kwento ni Abdul Aziz al-Hams ay isang madilim na paalala ng malupit na katotohanan ng buhay sa ilalim ng pananakop—isang katotohanan kung saan ang buhay ng isang bata ay hindi sapat na mahalaga upang bigyang-daan ang isang simpleng pahintulot sa paglisan, at kung saan ang mga sistema ng kalusugan ay sadyang ginawang walang kakayahan upang pilitin ang pagsuko ng isang buong populasyon. Ang kanyang pagkamatay ay hindi isang aksidente; ito ay isang krimen na naganap sa harap ng mga mata ng mundo, na tila walang kapangyarihan o kawalan ng interes na kumilos. Hangga't ang pagkubkob sa Gaza ay nagpapatuloy at ang internasyonal na komunidad ay nananatiling tahimik, mas maraming mga bata—mas maraming mga Abdul Aziz—ang patuloy na mamamatay, hindi dahil sa kanilang sakit, kundi dahil sa kawalang-malasakit ng mga mananakop at ng mga tagapagtaguyod nito.
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