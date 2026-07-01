Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Analyst ng Amerika: Ang Iran ay Lumabas na Mas Malakas Mula sa Digmaan.
Sa isang pagsusuri na nagpapakita ng lumalalang pagkabigo ng Washington sa kanyang patakaran laban sa Iran, si Brandon Weichert—isang Amerikanong analyst at ang senior national security editor ng kilalang website na "19FortyFive"—ay gumawa ng isang matapang at prangkang pagtatasa hinggil sa kinahinatnan ng kamakailang digmaan sa pagitan ng Iran at ng mga puwersang Amerikano at ng rehimeng Zionist. Ayon kay Weichert, sa halip na pahinain ang Tehran, ang military operations ng Amerika ay nagresulta sa Iran na lumabas sa isang mas malakas na posisyon kaysa bago magsimula ang digmaan—isang pag-amin na sumasalungat sa mga opisyal na salaysay ng Washington at Tel Aviv, na naglalarawan ng kanilang mga aksyon bilang "tagumpay" laban sa mga kaaway ng Israel.
Binigyang-diin ng analyst na ang administrasyong Amerikano, sa kabila ng lahat ng mga mapagkukunan at kakayahan nito, ay hindi nakamit ang anumang makabuluhang estratehikong tagumpay—kapwa sa larangan ng digmaan at sa proseso ng negosasyon. Ayon sa kanya, ang digmaan, na inaasahan ng marami na magiging maikli at mapagpasyahan, ay nagtagal nang lampas sa mga unang pagtataya ng Amerika at ng rehimeng Zionist, at nabigong baguhin ang mga pangunahing equation ng kapangyarihan sa rehiyon. Sa halip na sirain ang kakayahan ng Iran na magproyekto ng kapangyarihan, ang patuloy na panggigipit at pambobomba ay tila nagpatibay sa determinasyon ng Tehran at ng kanyang mga kaalyado na magpatuloy sa kanilang paglaban, at higit pang nag-udyok sa kanila na palakasin ang kanilang mga alyansa sa Russia at China.
Ang pagsusuri ni Weichert ay nagpapakita ng isang malalim na pagbabago sa paraan ng pagtingin ng ilang mga eksperto sa Amerika sa balanse ng kapangyarihan sa Gitnang Silangan. Sa halip na tingnan ang Iran bilang isang "nasa ilalim ng pagkubkob" na bansa, kinikilala nila ngayon na ang Iran ay isang matatag at nababanat na kapangyarihan na hindi madaling matalo sa pamamagitan ng mga parusa o militar na mga opensiba. Ang katotohanang ang Iran ay nakaligtas at nagpatuloy na lumakas sa kabila ng mga pagsisikap ng Washington na ihiwalay ito ay isang indikasyon na ang mga tool na ginagamit ng Amerika—diplomasya, ekonomiya, at puwersa—ay nagiging hindi epektibo sa pagharap sa isang bansa na may malalim na ugat na pananampalataya at isang populasyon na handang tiisin ang anumang hirap upang mapanatili ang kanilang kalayaan at dignidad.
Ang pahayag ni Weichert ay isang babala rin sa mga nagpaplano ng patakaran sa Washington: ang patuloy na pagtulak sa Iran sa isang sulok ay hindi magbubunga ng isang napipilitang pagsuko, kundi isang mas matinding pagtutol na maaaring magdulot ng mas malawak na komprontasyon sa rehiyon—isang komprontasyon na maaaring hindi na makontrol ng Amerika. Sa halip na ituloy ang isang patakaran ng pagbabanta at parusa, iminumungkahi ng analyst na ang isang mas makatotohanang diskarte ay ang makipag-ugnayan sa Iran bilang isang lehitimong kapangyarihan sa rehiyon, at kilalanin na ang paggalang sa mga interes at soberanya nito ay ang tanging paraan upang makamit ang pangmatagalang katatagan at kapayapaan sa isa sa mga pinaka-hindi matatag na bahagi ng mundo.
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