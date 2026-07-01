Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Isang Hindi Pa Nailalathalang Larawan ng Lider ng Rebolusyon sa Tabi ng Misil na Sejjil; Simbolo ng Lakas at Kahandaan ng Depensa ng Iran
Sa isang makasaysayang at bihirang paglalathala na agad kumalat sa iba't ibang plataporma ng social media at mga opisyal na channel ng balita, isang hindi pa nakikitang larawan ang lumabas na nagpapakita sa Kataas-taasang Lider ng Rebolusyong Islamiko, si Ayatollah Sayyid Ali Khamenei—nawa'y patuloy ang kanyang pamumuno at gabay—na nakatayo nang may dignidad at kapangyarihan sa tabi ng isa sa mga pinaka-advanced na strategic missiles ng Iran: ang Sejjil (na ang pangalan ay nangangahulugang "apoy" o "nagniningas" sa Persian). Ang imaheng ito, na pinaniniwalaang kinuha sa isang hindi isinapubliko na pagbisita sa isang military installation, ay nagpapakita ng malalim na koneksyon ng Lider sa mga kakayahan sa pagtatanggol ng bansa at ang kanyang personal na pangangasiwa sa mga pinakamahalagang proyekto ng seguridad at disuwasyon ng Iran.
Ang Sejjil missile, na isang two-stage solid-fuel ballistic missile na may kakayahang umabot sa mga target sa layong higit sa 2,000 kilometro, ay itinuturing na isa sa mga pangunahing haligi ng strategic deterrence ng Iran laban sa anumang panlabas na banta, lalo na mula sa rehimeng Zionist at sa mga base ng Amerika sa rehiyon. Ang paglitaw ng Lider sa tabi ng misil na ito ay hindi lamang isang simbolikong kilos; ito ay isang malinaw na mensahe sa mga kaaway ng Iran na ang bansa ay may parehong political will at teknolohikal na kakayahan upang ipagtanggol ang kanyang soberanya at integridad ng teritoryo, at na ang anumang pagtatangka na manakot o magsagawa ng pagsalakay ay sasalubungin ng isang napakalakas at tumpak na tugon na magpapalubog sa mga mananakop sa isang dagat ng kahihiyan at pagkawasak.
Ang paglalathala ng larawang ito ay naganap sa isang kritikal na panahon kung kailan ang Iran ay nahaharap sa tumitinding banta mula sa Washington at Tel Aviv, kasama na ang patuloy na mga parusa, cyber attacks, at ang pagtaas ng mga provocative na pahayag ng mga opisyal ng Israeli na nagsasabing handa silang maglunsad ng isang preemptive strike laban sa mga nuclear facility ng Iran. Sa kontekstong ito, ang imahe ng Lider kasama ang Sejjil missile ay nagsisilbing isang kalmado ngunit makapangyarihang paalala na ang Iran ay hindi isang bansa na maaaring takutin o pilitin sa pamamagitan ng mga banta—ito ay isang bansa na handang ipagtanggol ang kanyang sarili sa anumang halaga, na may mga sandata na binuo ng sarili nitong mga siyentipiko at inhinyero, sa ilalim ng gabay ng isang pamumuno na hindi natatakot sa kamatayan o sakripisyo.
Ang mga eksperto sa militar ay nagkomento na ang Sejjil missile ay isang game-changer sa balanse ng kapangyarihan sa Gitnang Silangan, dahil ang kanyang solid-fuel technology ay nagpapahintulot sa mabilis na paglulunsad at mahirap na pagtuklas ng mga sistema ng depensa ng kaaway. Ang kakayahang ito, kasama ang iba pang mga advanced na sistema ng misil at drone ng Iran, ay lumikha ng isang matatag na hadlang na epektibong nagpapahina sa anumang plano ng militar ng mga kaaway ng Iran, na ngayon ay napipilitang mag-isip nang dalawang beses bago gumawa ng anumang maling hakbang. Ang presensya ng Lider sa tabi ng misil na ito ay nagpapatunay na ang pag-unlad ng naturang mga armas ay hindi lamang isang teknikal na proyekto kundi isang pambansang priyoridad na may buong suporta mula sa pinakamataas na antas ng pamumuno, na tinitiyak na ang Iran ay mananatiling isang hindi matatalo na kuta ng paglaban sa harap ng pananakop at imperyalismo.
Sa kabuuan, ang hindi pa nailalathalang larawang ito ay higit pa sa isang simpleng larawan—ito ay isang pahayag ng kapangyarihan at katatagan na ipinadala hindi lamang sa mga kaaway ng Iran kundi sa buong mundo, na nagpapakita na ang Islamic Republic, sa ilalim ng matalinong pamumuno ng kanyang Lider, ay patuloy na magpapalakas ng kanyang kakayahan sa pagtatanggol at mananatiling nakatayo bilang isang hindi natitinag na haligi ng kalayaan at hustisya sa isang rehiyon na patuloy na nilalamon ng karahasan at pangingibabaw ng mga dayuhan. Ang Sejjil missile, na nakatayo sa tabi ng Lider, ay hindi lamang isang piraso ng metal at teknolohiya; ito ay isang simbolo ng pananampalataya, determinasyon, at ang hindi masusupil na hangarin ng isang bayan na pumili ng kamatayan nang may dangal kaysa sa pamumuhay sa ilalim ng kahihiyan ng pananakop.
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