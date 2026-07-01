Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Reaksyon ni Araghchi sa mga Pahayag ng Ministro ng Digmaan ng Rehimeng Zionist: "Ang Anumang Banta Laban sa Ating mga Tao at Pamumuno ay Sasagutin ng Agaran at Malakas na Tugon".
Sa isang matapang at walang-paligoy-ligoy na pahayag na agad kumalat sa mga media outlet, si Seyyed Abbas Araghchi—ang Ministro ng Ugnayang Panlabas ng Iran—ay mariing tumugon sa mga nagbabantang pananalita ng ministro ng digmaan ng rehimeng Zionist, na kamakailan ay nagbanta na maglunsad ng mga pag-atake laban sa mga opisyal ng Iran at nagbabala ng isang mas malawak na digmaan laban sa Islamic Republic. Sa isang talumpati na puno ng determinasyon at paninindigan, idineklara ni Araghchi na ang anumang banta—maging ito man ay nakadirekta sa mga mamamayang Iranian, sa kanilang mga pinuno, o sa kanilang pambansang soberanya—ay haharap sa isang agarang, mapagpasyahan, at napakalakas na tugon mula sa Iran, na magpapakita sa buong mundo na ang Tehran ay hindi isang bansa na maaaring takutin o pilitin sa pamamagitan ng mga walang-ingat na pananalita o provokasyon.
Binigyang-diin ni Araghchi na ang Amerika, sa ilalim ng kasalukuyang pamumuno nito, ay may responsibilidad na pigilan ang "alagang-hayop" nito sa Tel Aviv—isang matalim na pagtukoy sa rehimeng Zionist—at tuparin ang mga pangako nito sa ilalim ng anumang umiiral na kasunduan o pag-unawa sa Iran. Ayon sa kanya, kung ang mga opisyal ng Israeli ay patuloy na sumuway sa mga utos ng kanilang mga panginoon sa Washington at magpatuloy sa kanilang mga mapanganib na laro, ang Iran ay hindi mag-aatubiling magbigay sa kanila ng isang aral na hindi nila malilimutan—isang babala na malinaw na nagpapahiwatig na ang Tehran ay may parehong kakayahan at determinasyon upang ipagtanggol ang sarili laban sa anumang anyo ng pananalakay, maging ito man ay mula sa Israel o sa mga kaalyado nito sa Kanluran.
Ang pahayag ng ministro ng digmaan ng Israel, na tinawag ni Araghchi na isang "desperadong pagtatangka upang ilihis ang atensyon mula sa panloob na krisis ng rehimeng Zionist," ay tinanggihan bilang walang batayan at puno ng mga ilusyon. Binigyang-diin ng Iranian foreign minister na ang mga naturang banta ay hindi lamang walang saysay kundi nagpapakita ng lubos na kawalan ng pag-asa ng mga lider ng Israel, na ang bansa ay nahaharap sa lumalagong paghihiwalay sa internasyonal na entablado, pagbagsak ng ekonomiya, at patuloy na pagkatalo sa harap ng Hezbollah, Hamas, at ng iba pang mga pwersa ng paglaban. Sa halip na takutin ang Iran, ang mga banta ng Israeli ay nagpapalakas lamang sa pagkakaisa at determinasyon ng mga Iranian na ipagtanggol ang kanilang rebolusyon at ang kanilang mga pinuno, na handang mag-alay ng kanilang buhay para sa kalayaan at dignidad ng kanilang bansa.
Sa kanyang pangwakas na pahayag, muling pinagtibay ni Araghchi na ang Iran ay hindi magsisimula ng digmaan ngunit hindi rin ito mag-aatubiling ipagtanggol ang sarili nang buong lakas kung ito ay inaatake. "Ang ating mga kaaway ay dapat maging malinaw: ang Iran ay isang bansa ng mga martir at mandirigma, at ang sinumang maglakas-loob na lumabag sa ating mga hangganan o magbanta sa ating mga lider ay makakatagpo ng isang napakalaking puwersa na sisirain ang kanilang mga ilusyon ng kadakilaan," aniya. Ang mensaheng ito ay hindi lamang para sa Israel kundi para sa lahat ng mga kapangyarihan na nag-iisip na ang Iran ay maaaring pahinain sa pamamagitan ng pananakot—sapagkat ang kasaysayan ay nagpatunay na ang mga Iranian ay hindi kailanman yumuko sa paniniil, at ang kanilang mga kaaway, gaano man sila kalakas, ay tiyak na matatalo sa harap ng kanilang hindi matatawarang pananampalataya at katatagan.
...........
328
Your Comment