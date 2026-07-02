Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Paglala ng mga pagsalakay ng Zionist sa timog Syria | Pagkatapos ng Quneitra; ang Daraa ng Syria ay tinarget
Ang hukbo ng Zionist regime, sa pagpapatuloy ng mga pagsalakay nito sa timog Syria, pagkatapos ng artillery attacks sa katimugang suburb ng Quneitra, ay tinarget din ang mga lugar ng kanlurang suburb ng "Daraa."
Batay sa ulat ng SANA, ang mga okupanteng pwersang Israeli, sa pamamagitan ng artillery attacks, ay tinarget ang paligid ng nayon ng "Abidin" sa "Hawd al-Yarmouk" area na matatagpuan sa kanlurang suburb ng Daraa. Iniulat din ng lokal na media ang pag-uulit ng mga pag-atakeng ito sa bayan ng "Jamlah" sa suburb ng Daraa.
Bago ito, iniulat din ng media ng Syria na ilang artillery shell ang pinaputok ng mga okupanteng sundalo sa katimugang suburb ng Quneitra, na tumama sa mga agricultural na lupain ng lugar na ito.
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