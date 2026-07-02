Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Tagapagsalita ng Hamas: Ang plano ng pagpapaalis sa mga tao ng Gaza ay isang banta sa Arab national security
Sinabi ni Hazem Qasim, tagapagsalita ng Hamas movement, sa kanyang channel noong gabi ng Miyerkules na ang pagtaas ng retorika ng Zionist regime tungkol sa paghahanda ng mga bagong plano para sa sapilitang pagpapaalis sa mga residente ng Gaza Strip ay nagpapakita ng kaseryosohan at panganib ng mga pagsisikap na ito.
Gaza – Palestinian Information Center (Hulyo 2, 2026) – Si Hazem Qasim, tagapagsalita ng Hamas, na binanggit ang mga security meeting ng Zionist regime tungkol sa kinabukasan ng mga residente ng Gaza, ay tinawag ang mga hakbang na ito bilang "isang napakadelikadong pag-unlad" at idiniin na ang mga planong ito ay salungat sa anumang kapayapaan at katatagan. Kanyang ipinahayag na ang pagpapatuloy ng pambobomba, pagkasira ng imprastraktura, at paglala ng blockade ay isinasagawa alinsunod sa target na patakaran ng sapilitang pagpapaalis sa mga mamamayang Palestinian. Hiniling ng tagapagsalita ng Hamas sa Arab League na kumilos upang pabagsakin ang mga sabwatan na ito, dahil ang mga pakana na ito ay isang direktang banta sa pambansang seguridad ng mga Arabong bansa at katatagan ng buong rehiyon.
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