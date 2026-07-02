Isang Natatanging Pulong sa Paksang "Ang Pamana ng Martir na Lider ng Rebolusyon: Pananaw sa Sibilisasyon at ang Islamikong Umma" na Ginanap sa Opisin

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Isang Natatanging Pulong sa Paksang "Ang Pamana ng Martir na Lider ng Rebolusyon: Pananaw sa Sibilisasyon at ang Islamikong Umma" na Ginanap sa Opisina ng ABNA.
Sa isang mahalaga at makabuluhang pagtitipon na inorganisa ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (ABNA), ang mga kilalang iskolar at opisyal ay nagtipon upang talakayin ang malawak at malalim na pamana ng martir na lider, si Ayatollah Sayyid Ali Khamenei. Kabilang sa mga pangunahing tagapagsalita sina Hujjat al-Islam wal-Muslimin Dr. Dirazbaz, miyembro ng Assembly of Experts ng Leadership, at Hujjat al-Islam wal-Muslimin Mousavizadeh, ang direktor ng International Higher Educational and Research Complex ng mga Seminaryo. Sama-sama nilang binalangkas ang mga pangunahing haligi ng kaisipan at pamamahala ng yumaong lider, na nagbigay-diin sa kanyang natatanging pananaw sa pagbuo ng isang bagong sibilisasyong Islamiko na nakabatay sa mga prinsipyo ng Quran at ng walang-hanggang pakikibaka laban sa paniniil.
Binigyang-diin ni Dr. Dirazbaz na ang pundasyon ng kaisipan ni Ayatollah Khamenei ay nakasalalay sa "isang monoteismong lumalaban sa taghut (paniniil)" —isang konsepto na tumatanggi sa anumang anyo ng pang-aapi at nananawagan para sa patuloy na paglaban sa mga mapang-abusong sistema, maging ito man ay sa loob o labas ng mundo ng Islam. Aniya, ang martir na lider ay naniniwala na ang tunay na pagbabago ng lipunan ay hindi maaaring makamit nang walang reporma sa mga humanidades (mga agham pantao) , na itinuturing niyang isang paunang kinakailangan para sa pagbuo ng isang sibilisasyon na tunay na Islamiko at makatao—isang sibilisasyon na mag-aalis ng kahirapan, kamangmangan, at pananakop, at magpapalit nito ng katarungan, kaalaman, at kapayapaan para sa lahat ng sangkatauhan.
Idinagdag ni Mousavizadeh na ang martir na lider ay may malawak at progresibong pananaw sa mga pangunahing haligi ng lipunan. Aniya, itinuturing niyang ang sining, ang kababaihan, ang katarungan, at ang mapayapang pakikipamuhay sa mga Sunni Muslim at mga relihiyosong minorya bilang mga mahahalagang haligi ng isang umuusbong na sibilisasyong Islamiko. Sa kanyang pananaw, ang tunay na sibilisasyon ay hindi maaaring maitayo sa pamamagitan ng pagbubukod o pagsupil; ito ay dapat yakapin ang lahat ng mga segment ng lipunan at bigyan sila ng kanilang nararapat na lugar sa ilalim ng araw, na may paggalang sa kanilang mga karapatan at kontribusyon. Ang kanyang mga turo sa mga isyung ito, ayon sa mga tagapagsalita, ay nagbigay-inspirasyon sa milyun-milyong tao sa loob at labas ng Iran, at nagbukas ng mga bagong abenida para sa diyalogo at pag-unawa sa pagitan ng iba't ibang grupo ng relihiyon at etniko.
Sa larangan ng internasyonal na relasyon, binigyang-diin ng mga kalahok na ang martir na lider ay isa sa mga unang nagpakilala ng konsepto ng "diplomasya ng paglaban" —isang diskarte na pinagsasama ang prinsipyong paninindigan sa epektibong pakikipag-ugnayan, at nag-uugnay ng etika sa teknolohiya upang lumikha ng isang modelo ng pag-unlad na hindi nakadepende sa Kanluranin na mga kapitalistang modelo. Kabilang sa kanyang pinakamahalagang pamana ang ekonomiyang lumalaban (resistance economy) , na naglalayong bawasan ang kahinaan ng bansa sa mga panlabas na parusa at pagkabigla, at ang pagtataguyod ng katatagan ng mga tao—isang katangian na nagpapahintulot sa Iran na makaligtas at umunlad sa kabila ng mga dekada ng panggigipit at pag-atake mula sa mga kaaway ng rebolusyon. Ang mga estratehiyang ito, ayon sa kanila, ay patuloy na ginagamit at pino-pino ng kasalukuyang pamunuan, at nagsisilbing isang matibay na pundasyon para sa hinaharap na pag-unlad ng bansa.
Sa kanilang pangwakas na pahayag, iginiit ng dalawang iskolar na ang sibilisasyonal na mensahe ng martir na lider ay hindi limitado sa mundo ng Islam; ito ay direktang nakatuon sa lahat ng mga inaapi at mga malayang tao sa buong mundo—ang mga nagdurusa sa ilalim ng pamatok ng imperyalismo, rasismo, at hindi pagkakapantay-pantay—na nananawagan para sa isang pandaigdigang kilusan patungo sa katarungan, dignidad, at kalayaan. Ang kanyang pananaw ay isang panawagan sa sangkatauhan na iwanan ang mga lumang modelo ng dominasyon at pagsasamantala, at yakapin ang isang bagong panahon kung saan ang lahat ng mga bansa at mga tao ay nabubuhay sa pagkakapantay-pantay at paggalang sa isa't isa. Ang pamana ng martir na lider, tulad ng kanyang buhay, ay patuloy na magbibigay-inspirasyon sa mga henerasyon na magsikap para sa isang mas makatarungan at mapayapang mundo, at ang kanyang mga turo ay mananatiling isang gabay na ilaw para sa lahat ng naghahangad ng pagbabago at kalayaan mula sa lahat ng anyo ng paniniil.
...........
328
Your Comment