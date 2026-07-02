Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Komunistang Partido ng Lebanon: Ang Kasunduan sa Pagitan ng Lebanon at Israel ay ang Pinakamasamang Kasunduang Arabo.
Sa isang matapang at prangkang pahayag na nagpapakita ng malalim na pagtutol ng ilang mga pwersang pampulitika sa Lebanon, ang Komunistang Partido ng Lebanon ay mariing kinondena ang kamakailang balangkas ng kasunduan sa pagitan ng Lebanon at ng rehimeng Zionist, na tinawag itong "ang pinakamasamang kasunduan sa kasaysayan ng mga bansang Arabo." Ayon sa partido, ang kasunduang ito—na nilagdaan sa ilalim ng pamamagitan ng Amerika—ay hindi lamang isang pagkakanulo sa mga pambansang interes ng Lebanon kundi isang mapanganib na hakbang na nagbubukas ng pinto para sa higit pang interbensyon ng Israel sa mga panloob na gawain ng bansa at nagpapahina sa posisyon ng Lebanon sa harap ng lumalaking banta ng pananakop.
Binigyang-diin ng partido na ang kasunduan ay "isang paglapastangan sa dugo ng mga martir" na nagbuwis ng kanilang buhay upang ipagtanggol ang Lebanon laban sa mga pagsalakay ng Israeli, at isang pagtatangka na gawing normal ang relasyon sa isang rehimeng kilala sa kanyang mga krimen laban sa sangkatauhan at sa patuloy na okupasyon ng mga teritoryong Palestinian at Syrian. Sa halip na magdala ng kapayapaan at katatagan, ang kasunduan ay inaasahang magdulot ng karagdagang pagkakabaha-baha sa loob ng Lebanon at magpapalakas sa mga pwersa ng panloob na pagkakahati, na maglilingkod lamang sa mga interes ng mga kaaway ng bansa, lalo na ng Amerika at ng rehimeng Zionist.
Itinuro ng mga lider ng partido na ang tinatawag na "balangkas" na ito ay walang malinaw na mekanismo upang matiyak ang pag-alis ng Israel mula sa mga okupadong teritoryo ng Lebanon, at sa halip ay nagbibigay ng "legitimacy" sa presensya ng Israeli sa ilang mga lugar sa ilalim ng pagkukunwari ng mga kasunduan sa seguridad. Ang ganitong mga hakbang, anila, ay hindi lamang nagpapahina sa soberanya ng Lebanon kundi nagtatakda rin ng isang mapanganib na precedent na maaaring gamitin ng ibang mga bansang Arabo upang bigyang-katwiran ang kanilang sariling pakikipag-normalize sa Israel, sa kabila ng patuloy na pagdurusa ng mga Palestinian at ang kawalan ng anumang makatarungang solusyon sa kanilang hidwaan.
Sa kanyang pangwakas na pahayag, nanawagan ang Komunistang Partido ng Lebanon sa lahat ng mga pwersa ng paglaban at mga makabayang grupo sa bansa na magkaisa laban sa kasunduang ito at gamitin ang lahat ng legal at popular na pamamaraan upang hadlangan ang pagpapatupad nito. Anila, ang tanging paraan upang maprotektahan ang Lebanon mula sa pananakop at paniniil ay ang pagtanggi sa anumang kasunduan na kumikilala sa karapatan ng Israel na makialam sa mga gawain ng Lebanon, at ang patuloy na pagsuporta sa paglaban ng mga Palestinian hanggang sa makamit ang kanilang buong kalayaan. Ang kasunduang ito, ayon sa kanila, ay hindi magdadala ng kapayapaan kundi ng higit pang karahasan at pagdurusa, at ang kasaysayan ay hahatol nang malupit sa sinumang pumirma o sumuporta dito.
...........
328
Your Comment