Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Binigyang-diin ni Ghalibaf: Dapat Tayong Bumangon at Ihatid ang Sigaw ng Paghihiganti ng Bayan sa Buong Mundo.
Sa isang emosyonal at makapangyarihang mensahe na inilathala sa gitna ng pambansang pagluluksa, si Mohammad Bagher Ghalibaf—ang Tagapagsalita ng Parlamento ng Iran—ay nanawagan sa lahat ng marangal na mamamayan ng bansa na bumangon at lumahok sa seremonya ng pagpapaalam at paglilibing sa katawan ng martir na Lider ng Rebolusyon, ang Kanyang Kabanalang Ayatollah Sayyid Ali Hosseini Khamenei. Sa kanyang pahayag, binigyang-diin ni Ghalibaf na ang okasyong ito ay hindi lamang isang pribadong pagdadalamhati kundi isang pambansang tungkulin at isang makasaysayang pagkakataon upang ipakita sa buong mundo ang pagkakaisa, determinasyon, at diwa ng paglaban ng bansang Iranian.
Ayon kay Ghalibaf, ang pagdalo sa malaking prusisyon ay isang paraan upang ihatid ang sigaw ng paghihiganti ng mga tao sa mga kaaway ng rebolusyon—lalo na sa rehimeng Zionist at sa mga kaalyado nito—na ang kanilang mga krimen laban sa mga pinuno at mamamayan ng Iran ay hindi makaliligtas sa pananagutan. Aniya, ang bawat hakbang na gagawin ng mga nagdadalamhati sa mga lansangan ay isang patotoo na ang dugo ng mga martir ay hindi nasayang, at ang kanilang landas ay magpapatuloy nang may panibagong lakas at pananampalataya. Ang martir na lider, na nag-alay ng kanyang buong buhay sa paglilingkod sa Islam at sa bansa, ay nararapat na matanggap ang pinakamadakilang pagpupugay mula sa isang bayan na hindi kailanman nakakalimot sa kanyang mga bayani.
Binigyang-diin ng Tagapagsalita ng Parlamento na ang seremonya ng paglilibing ay hindi lamang isang ritwal ng pagluluksa kundi isang sandali ng pambansang pagkakaisa at muling pagpapalakas ng mga pundasyon ng rebolusyon. Sa pamamagitan ng napakalaking partisipasyon ng mga tao, ipapakita ng Iran sa buong mundo na ang anumang pagtatangka na pahinain ang bansa o sirain ang kanyang pamumuno ay tiyak na mabibigo, at ang mga kaaway ay magkakaroon lamang ng mas malaking kahihiyan at pagkatalo. Ang kanyang panawagan ay umaalingawngaw sa bawat sulok ng bansa, na nag-aanyaya sa lahat—anuman ang kanilang edad, kasarian, o panlipunang katayuan—na magkaisa sa ilalim ng watawat ng Imam at ng martir na lider, upang ipakita na ang Iran ay isang hindi magagapi na kuta ng paglaban at pananampalataya.
Sa kanyang pangwakas na pahayag, muling pinagtibay ni Ghalibaf na ang pagkilos ng mga tao sa okasyong ito ay magiging isang malinaw na mensahe sa mga naniniil na ang panahon ng pang-aapi ay tapos na, at ang mga tao ng Iran ay handang ipagtanggol ang kanilang mga karapatan at ang kanilang dignidad sa anumang halaga. Ang kanilang pagtitipon ay hindi lamang isang pagpupugay sa isang yumaong lider kundi isang panata na ang kanyang mga mithiin—kalayaan, katarungan, at paglaban sa pananakop—ay mabubuhay magpakailanman sa mga puso ng bawat Iranian, at na ang landas ng rebolusyon ay patuloy na magliliwanag sa kabila ng lahat ng hamon at pagsubok.
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