Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Ang Kontrobersyal na Papel ng Italya sa Digmaang Amerikano Laban sa Iran; Mga Paratang ng mga Kalaban ng Gobyerno sa Roma.
Sa gitna ng lumalalim na diplomatikong at militar na tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran, lumitaw ang mga tanong tungkol sa aktwal na papel na ginampanan ng Italya sa likod ng mga eksena. Bagama't ang pampublikong posisyon ng Roma ay tila nakabatay sa pagiging neutral o diplomatikong pag-iwas, ang mga kalaban ng kasalukuyang pamahalaan sa Italya ay naglagay ng isang seryosong akusasyon. Ayon sa kanila, ang kamakailang hindi pagkakasundo sa pagitan ni Pangulong Donald Trump at ng Punong Ministro na si Giorgia Meloni ay hindi hihigit sa isang maingat na inayos na palabas sa entablado, na dinisenyo upang ilihis ang atensyon mula sa mga aktwal na aksyon ng Italya.
Iginiit ng oposisyon na sa ilalim ng ibabaw ng diplomatikong alitan na ito, si Meloni ay nagbigay ng kanyang buong suporta sa mga operasyong militar ng Amerika laban sa Iran sa buong panahon ng labanan. Ayon sa kanilang mga pahayag, hindi lamang tumulong ang Italya sa mga logistical na operasyon ngunit maaaring nagbigay din ng mga pasilidad at base na estratehikong ginamit ng mga pwersang Amerikano. Kung mapatunayan, ang mga paratang na ito ay magtutulak sa Italya mula sa isang posisyon ng isang mahinang tagamasid patungo sa isang pangunahing manlalaro sa labanan—isang papel na maaaring magkaroon ng malubhang legal at pampulitikang implikasyon, partikular na dahil sa lumalagong tensyon sa buong Europa tungkol sa pakikilahok sa digmaan.
Itinuturo ng mga tagapagmasid na kung ang mga akusasyon ng oposisyon ay totoo, maaari itong maglantad ng isang malaking pagkakaiba sa pagitan ng pampublikong retorika ng Roma at ng aktwal nitong patakarang panlabas. Ang hakbang na ito, kung kukumpirmahin, ay malamang na palalimin ang kritisismo laban sa gobyerno sa loob ng bansa at maaaring magdulot ng mga tensyon sa mga kaalyado ng Italya na pumili ng isang mas pinigil na diskarte. Sa kasalukuyan, ang gobyerno ng Italya ay hindi pa opisyal na nagkomento sa mga paratang, ngunit ang pagtaas ng panggigipit ay inaasahang mag-udyok ng isang pormal na pagsisiyasat o paglilinaw sa mga darating na araw.
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