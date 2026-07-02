Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Barghouti: Nilabag ng Zionist regime ang tigil-putukan sa Gaza nang mahigit 3,500 beses
Ayon sa Palestinian Information Center, idiniin ni Mustafa Barghouti, Kalihim Heneral ng Palestinian National Initiative movement, na ang Zionist regime ay patuloy na nagsasagawa ng genocide war sa Gaza Strip, at ang anumang tigil-putukan sa ilalim ng paulit-ulit na paglabag nito ay walang halaga.
Ramallah – Palestinian Information Center (Hulyo 2, 2026) – Si Mustafa Barghouti, Kalihim Heneral ng Palestinian National Initiative movement, sa kanyang mga pahayag na binanggit ang patuloy na pag-atake ng Zionist regime sa Gaza Strip, ay inakusahan ang rehimeng ito ng paglabag sa tigil-putukan nang mahigit 3,500 beses. Idiniin niya na ang mga hakbang na ito ay nagpapakita na ang Zionist regime ay hindi tumutupad sa mga pangako nito at praktikal na nagpapatuloy sa genocide war laban sa mga Palestinian.
Batay sa mga ulat na inilathala ng Information Office ng Palestinian government sa Gaza, ang bilang ng mga paglabag sa tigil-putukan ng Zionist regime hanggang sa mga nakaraang araw ay umabot na sa mahigit 3,300. Bilang resulta ng mga paglabag na ito, mahigit isang libong Palestinian ang na-martir at libu-libo pa ang nasugatan. Daan-daang Palestinian citizen din ang inaresto sa panahong ito.
Sa pagtukoy na ang kasalukuyang tigil-putukan sa ilalim ng dami ng mga paglabag na ito ay "walang halaga," idiniin ni Barghouti ang pangangailangan para sa kumpletong pagsunod ng Zionist regime sa mga pangako nito at agarang pagtigil ng mga pag-atake. Inakusahan din ng mga opisyal ng Palestinian ang Zionist regime ng panggugulo sa pagpapatupad ng mga probisyon ng kasunduan at pagpigil sa pagpasok ng makataong tulong.
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