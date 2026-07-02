Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Ulat ng Al Mayadeen tungkol sa mga kahina-hinalang paggalaw ng Zionist regime sa Horn of Africa
Iniulat ng Al Mayadeen network na binanggit ang mga mapagkukunang may alam na ang Zionist regime ay nagpadala ng isang kahina-hinalang kargamento na tumitimbang ng isang libong kilo sa Somalia, na sinasabing kinabibilangan ng mga advanced na sistema ng komunikasyon na may intelligence at military applications.
Ang ulat na ito ay inilabas sa panahong mga dalawang linggo na ang nakalipas, ang Zionist regime at ang separatistang rehiyon ng Somaliland ay nag-ulat ng pagbubukas ng embahada ng rehiyong ito sa sinasakop na Jerusalem. Gayundin, ang pinuno ng Ansarallah ng Yemen ay nagbabala na hindi ito mananatiling walang malasakit sa anumang posibleng presensya ng mga Zionist sa Somaliland.
Beirut – Al Mayadeen network (Hulyo 3, 2026) – Ang mga paggalaw na ito ay nagaganap sa panahong mga dalawang linggo na ang nakalipas, ang Zionist regime, bilang una at tanging miyembrong bansa ng United Nations, ay kinilala ang Somaliland bilang isang malayang bansa at ang dalawang panig ay nag-ulat ng pagbubukas ng embahada ng rehiyong ito sa sinasakop na Jerusalem. Ang hakbang na ito ay sinalubong ng pagkondena ng Somalia, Egypt, Turkey, at Djibouti, dahil itinuturing ng Somalia ang Somaliland bilang isang mahalagang bahagi ng teritoryo nito. Bilang tugon sa mga pag-unlad na ito, si Sayyed Abdul-Malik Badr al-Din al-Houthi, pinuno ng Ansarallah ng Yemen, ay nagbabala na hindi ito mananatiling walang malasakit sa anumang posibleng presensya ng mga Zionist sa Somaliland.
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