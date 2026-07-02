Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Isinagawa ang Seremonya ng Pagpapaalam sa Asawa ng Martir na Lider ng Rebolusyon sa Paaralan ng Farhang; Pagpupugay sa Isang Banal na Kasama.
Sa isang puno ng damdamin at makahulugang pagtitipon na ginanap sa Paaralan ng Farhang sa Tehran, nagtipon ang mga miyembro ng pamilya, mga kasamahan, at mga kaibigan upang magpaalam kay Zahra Haddad-Adel—ang tapat at magiting na asawa ng martir na Lider ng Rebolusyon, si Ayatollah Sayyid Ali Khamenei—na pumanaw kamakailan at itinuturing na isang martir (shahida) sa mata ng mga tapat na tagasunod ng Rebolusyong Islamiko. Ang seremonya, na pinangunahan ng kanilang anak na si Gholamali Haddad-Adel, ay dinaluhan ng maraming kilalang personalidad, kabilang ang mga miyembro ng pamilya ng martir na lider, matataas na opisyal ng gobyerno, at mga malalapit na kaibigan na nagbahagi ng kanilang mga alaala at pagmamahal para sa isang babaeng kilala sa kanyang kababaang-loob, karunungan, at walang-hanggang suporta sa kanyang asawa sa buong mapaghamong taon ng rebolusyon at digmaan.
Si Zahra Haddad-Adel, na ginugol ang karamihan ng kanyang buhay sa tabi ng martir na lider, ay kilala hindi lamang bilang isang mapagmahal na asawa at ina kundi bilang isang bukas-palad na tagapagtaguyod ng edukasyon at kultura, na ang kanyang kontribusyon sa pag-unlad ng mga institusyong pang-edukasyon at relihiyoso sa Iran ay nananatiling hindi malilimutan. Ang kanyang pamumuhay ay nailalarawan sa pamamagitan ng pagiging simple, dedikasyon, at isang malalim na pangako sa mga prinsipyo ng rebolusyon, na ginawa siyang isang huwaran para sa mga babaeng Iranian at sa lahat ng naghahangad na mamuhay nang may dignidad at layunin sa ilalim ng mga aral ng Ahl al-Bayt. Ang kanyang pagpanaw, bagama't isang malaking kawalan para sa kanyang pamilya at sa bansa, ay tinanggap ng mga naroroon bilang isang paglipat sa mas mataas na antas ng paraiso, kung saan siya ay muling makakasama ang kanyang asawa sa walang-hanggang piling ng mga banal at mga martir.
Sa kanyang talumpati, binigyang-diin ni Gholamali Haddad-Adel ang natatanging papel ng kanyang ina sa pagpapanatili ng pagkakaisa at katatagan ng pamilya sa gitna ng napakalaking panggigipit ng mga taon ng digmaan at internasyonal na parusa. Aniya, siya ang "matatag na haligi" na nagbigay ng lakas at inspirasyon sa martir na lider upang ipagpatuloy ang kanyang makasaysayang misyon, at ang kanyang mga panalangin at karunungan ay nagsilbing gabay sa marami sa mga kritikal na desisyon na humubog sa kapalaran ng bansa. Ang kanyang buhay ay isang buhay na patotoo na ang tunay na kadakilaan ay hindi nasusukat sa mga pampublikong posisyon kundi sa tahimik na sakripisyo at walang-hanggang katapatan sa landas ng Diyos at ng kanyang mga pinili
Ang seremonya ng pagpapaalam ay natapos sa mga panalangin para sa kanyang kapayapaan at para sa lakas ng kanyang pamilya at ng bansa na magpatuloy sa landas na kanyang itinaguyod kasama ng kanyang asawa. Ang Paaralan ng Farhang, na naging saksi sa maraming makasaysayang sandali ng rebolusyon, ay muling naging tagpuan ng pagdadalamhati at pag-asa, na nagpapakita na ang diwa ng mga martir at ng kanilang mga mahal sa buhay ay nananatiling buhay sa mga puso ng mga tapat na tagasunod ng Ahl al-Bayt. Ang kanyang alaala—tulad ng alaala ng kanyang asawa—ay mananatiling isang walang-hanggang liwanag na magbibigay-inspirasyon sa mga susunod na henerasyon na pahalagahan ang sakripisyo, pagmamahal sa bayan, at ang walang-hanggang paghahanap para sa katarungan at kalayaan.
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