Video| Mga Detalye ng Pagdalo ng mga Mataas na Opisyal mula sa Iba't Ibang Bansa sa Seremonya ng Pagpapaalam sa Martir na Lider ng Rebolusyon

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Mga Detalye ng Pagdalo ng mga Mataas na Opisyal mula sa Iba't Ibang Bansa sa Seremonya ng Pagpapaalam sa Martir na Lider ng Rebolusyon.
Sa isang makasaysayang pagtitipon na magpapatunay sa pandaigdigang paggalang at paghanga sa dakilang lider ng Rebolusyong Islamiko, inihayag ng Tagapagsalita ng Ministry of Foreign Affairs ng Iran ang detalyadong iskedyul at ang malawak na partisipasyon sa seremonya ng pagpapaalam at pagbibigay-pugay sa katawan ng martir na si Ayatollah Sayyid Ali Khamenei. Ayon sa opisyal na pahayag, ang seremonya ay magsisimula sa ganap na 8:00 ng umaga sa Biyernes, kung saan ang mga pangkaraniwang mamamayan mula sa lahat ng antas ng lipunan—kasama ang mga kilalang personalidad at opisyal—ay inaasahang dadagsa upang magbigay ng kanilang huling pagpupugay. Ang unang bahagi ng programang ito ay tatagal hanggang 12:00 ng tanghali at magiging isang pagkakataon para sa milyun-milyong Iranian na ipakita ang kanilang pagmamahal at katapatan sa kanilang yumaong lider.
Mula sa 2:00 ng hapon ng parehong araw, ang seremonya ay magkakaroon ng isang mas pormal at diplomatikong dimensyon, kung saan ang mga mataas na ranggo na opisyal, pulitikal na personalidad, at opisyal na delegasyon mula sa iba't ibang bansa ay inaasahang dumalo upang magbigay-pugay at ipahayag ang kanilang pakikiisa sa mga mamamayang Iranian at sa kanilang pamunuan sa panahon ng pambansang pagluluksa. Ayon sa Tagapagsalita, ang pagdalo ng mga dayuhang panauhin ay magiging napakalawak, na may mga kinatawan mula sa humigit-kumulang 100 mga bansa na kumpirmado nang lalahok—isang bilang na nagpapakita ng pandaigdigang impluwensya ng martir na lider at ang malalim na paggalang sa kanyang pamana sa iba't ibang bahagi ng mundo.
Kabilang sa mga inaasahang dadalo ang mga pangulo ng estado, mga tagapagsalita ng mga parliamento, mga ministro ng ugnayang panlabas, mga espesyal na kinatawan ng mga pamahalaan, at iba pang kilalang pulitikal at popular na mga personalidad. Ang kanilang presensya ay hindi lamang isang diplomatikong kilos kundi isang patotoo sa malawak na suporta para sa mga prinsipyo ng paglaban at kalayaan na ipinaglaban ng martir na lider sa buong kanyang buhay. Ang pagtitipon ng napakaraming opisyal mula sa iba't ibang bansa ay inaasahang magiging isa sa mga pinakamalaking internasyonal na pagtitipon na ginanap sa Iran sa mga nakaraang dekada, at maglalagay ng isang matatag na pundasyon para sa mas malalim na pakikipag-ugnayan at kooperasyon sa pagitan ng Iran at ng mga bansang ito sa hinaharap.
Sa kanyang pahayag, binigyang-diin ng Tagapagsalita na ang kaganapang ito ay isang malinaw na indikasyon ng pagkakaisa ng internasyonal na komunidad sa pagkilala sa mga kontribusyon ng martir na lider sa pandaigdigang kapayapaan at katarungan, at isang pagtanggi sa mga pagtatangka ng ilang mga panlabas na kapangyarihan na ihiwalay ang Iran. Ang malawakang partisipasyon ng mga opisyal ng dayuhan ay nagpapakita na ang mensahe ng Rebolusyong Islamiko—na nakabatay sa paglaban sa paniniil at pagtataguyod ng karapatan ng mga inaapi—ay patuloy na umaalingawngaw sa buong mundo, at ang Iran ay nananatiling isang sentral na manlalaro sa pandaigdigang entablado, na ang mga kaalyado at tagahanga nito ay dumarami sa kabila ng lahat ng hamon at panggigipit. Ang seremonyang ito ay hindi lamang isang pamamaalam sa isang dakilang lider kundi isang muling pagpapatibay ng mga pangako ng mga bansa at mga tao sa pagtataguyod ng mga halaga ng kalayaan, dignidad, at katarungan na kanyang ipinaglaban hanggang sa kanyang huling hininga.
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