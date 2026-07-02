Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Reaksyon ng Isang Kilalang Koreanong Blogger sa Seremonya ng Paglilibing sa Martir na Lider ng Rebolusyon: "Ang Bayani ay Hindi Kailanman Namamatay".
Sa isang nakakaantig at makabuluhang kilos ng pagkakaisa mula sa kabilang panig ng mundo, ang kilalang Koreanong blogger at social media personality na si "Dawood Kim" (na kilala rin bilang Jihan) ay naglabas ng isang espesyal na story/editorial upang gunitain ang makasaysayang seremonya ng paglilibing sa martir na lider ng Rebolusyong Islamiko, si Ayatollah Sayyid Ali Khamenei. Ang international figure na ito, na noong nakaraang taon ay nakakuha ng pandaigdigang atensyon sa pamamagitan ng kanyang viral na editoryal na pinamagatang "Bayani" (HERO) na inilathala sa mga araw ng Ashura, ay muling ginamit ang kanyang impluwensya at plataporma upang magbigay-pugay sa isang lider na kanyang itinuturing na isang walang-hanggang simbolo ng paglaban, tapang, at katarungan—isang hakbang na muling nagpakita ng pandaigdigang abot ng mensahe ng rebolusyon at ang paggalang na tinatamasa nito kahit sa mga bansang malayo sa Gitnang Silangan.
Sa kanyang editoryal, binigyang-diin ni Dawood Kim ang kanyang paniniwala na "ang bayani ay hindi kailanman namamatay" —isang pariralang naglalaman ng kanyang pagkilala na ang pisikal na pagpanaw ng martir na lider ay hindi nangangahulugan ng pagwawakas ng kanyang impluwensya o ng kanyang misyon. Sa halip, ang kanyang pamana ay patuloy na mabubuhay sa mga puso at isipan ng milyun-milyong tao na kanyang iniwan, at ang kanyang mga turo ay patuloy na magbibigay-inspirasyon sa mga susunod na henerasyon na magpatuloy sa landas ng paglaban laban sa paniniil at kawalang-katarungan. Ang Koreanong blogger, na kilala sa kanyang matatag na paninindigan sa mga isyu ng karapatang pantao at katarungang panlipunan, ay malinaw na nakakita sa martir na lider ng isang pandaigdigang ikon na ang pakikibaka ay lumalampas sa mga hangganan ng relihiyon at nasyonalidad, at tumutukoy sa pangkalahatang pakikibaka ng mga inaapi laban sa kanilang mga mapang-api.
Ang kilos ni Dawood Kim ay dumating sa isang panahon kung kailan ang internasyonal na midya ay kadalasang naglalarawan sa Iran at sa mga lider nito sa isang negatibong liwanag, na ginagawang mas mahalaga ang kanyang mensahe bilang isang kontra-naratibo na nagpapakita ng paggalang at paghanga mula sa isang hindi inaasahang panig. Ang kanyang nakaraang editoryal na "HERO" sa Ashura, na nagdiwang sa sakripisyo ni Imam Hussein (sumakanya nawa ang kapayapaan) at sa kanyang walang-hanggang pagtindig laban sa paniniil, ay nagbigay-inspirasyon sa milyun-milyong tao sa buong mundo, at ang kanyang bagong pahayag tungkol sa martir na lider ay inaasahang magkakaroon ng katulad na epekto, na mag-uudyok ng higit pang diyalogo at pag-unawa sa pagitan ng mga kultura at pananampalataya.
Sa kanyang pangwakas na mensahe, muling pinagtibay ni Dawood Kim ang kanyang pangako na gamitin ang kanyang boses upang ipakita ang katotohanan tungkol sa mga bayani ng paglaban—mga tao tulad ni Imam Hussein at ng martir na lider—na ang kanilang buhay ay patunay na ang tunay na kadakilaan ay hindi nasusukat sa mga materyal na tagumpay kundi sa kakayahang manindigan para sa katarungan kahit na ang lahat ng posibilidad ay tila laban sa kanila. Ang kanyang pagpupugay sa seremonya ng paglilibing ay isang paalala na ang mensahe ng Rebolusyong Islamiko—isang mensahe ng kalayaan, dignidad, at paglaban sa paniniil—ay patuloy na umaalingawngaw sa buong mundo, at na ang mga tunay na bayani, tulad ng martir na lider, ay nabubuhay magpakailanman sa mga alaala ng mga taong pinili nilang paglingkuran at protektahan.
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