Video| Inihayag ang Ruta ng Prusisyon ng Paglilibing sa Martir na Lider ng Rebolusyon sa Qom; Isang Makasaysayang Pagtitipon sa Lungsod ng Karunungan

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Inihayag ang Ruta ng Prusisyon ng Paglilibing sa Martir na Lider ng Rebolusyon sa Qom; Isang Makasaysayang Pagtitipon sa Lungsod ng Karunungan.
Sa isang opisyal na pahayag na nagpukaw ng matinding damdamin at pag-asa sa mga puso ng mga mananampalataya, inihayag ni Sardar Jomeiri—ang kumander ng Qom Corps—ang detalyadong ruta at iskedyul ng seremonya ng paglilibing sa martir na lider ng Rebolusyon sa banal na lungsod ng Qom, na itinuturing na isa sa mga pinakamahalagang sentro ng relihiyosong kaalaman at karunungan sa mundo ng Shiite. Ayon sa kanyang pahayag, ang prusisyon ay magsisimula mula sa Banal na Dambana ni Hazrat Fatima Masoumeh (sumakanya nawa ang kapayapaan) —ang sagradong lugar na siyang puso ng espiritwalidad ng Qom—at magpapatuloy sa kahabaan ng Boulevard ng Dakilang Propeta (sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala) , na magtatapos sa Banal na Moske ng Jamkaran, isa sa mga pinakasagradong lugar ng pagtitipon para sa mga Shiite na naniniwala sa nalalapit na pagdating ng Imam ng Panahon (nawa'y pabilisin ng Diyos ang kanyang pagbabalik).
Binigyang-diin ni Sardar Jomeiri na ang panalangin ng paglilibing (Salat al-Mayyit) sa katawan ng martir na lider ay isasagawa sa loob ng Banal na Moske ng Jamkaran, at ang lahat ng mga nagdadalamhati na naroroon sa kahabaan ng Boulevard ng Dakilang Propeta ay magkakaroon ng pagkakataon na sumali sa panalangin sa pamamagitan ng pagkonekta ng kanilang mga hanay (saff) , na lumilikha ng isang napakalaking at nagkakaisang kongregasyon na sumasagisag sa pagkakaisa ng mga tao sa ilalim ng watawat ng pananampalataya at paglaban. Ang hakbang na ito ay idinisenyo upang matiyak na ang bawat isa—mga matatanda, kababaihan, kabataan, at mga bata—ay makakasali sa banal na ritwal na ito, na magpapakita ng walang-hanggang ugnayan sa pagitan ng martir na lider at ng kanyang mga tagasunod, at ng kanilang sama-samang panata na sundin ang kanyang mga yapak.
Ang lungsod ng Qom, na kilala bilang ang "Lungsod ng Karunungan" at ang tahanan ng mga dakilang iskolar at mga seminaryo, ay inaasahang magiging sentro ng isang napakalaking pagtitipon na dadaig sa lahat ng nakaraang mga pagtitipon sa kasaysayan nito. Ang mga lansangan at plasa ay mapupuno ng mga tao mula sa buong Iran at maging mula sa iba't ibang panig ng mundo—mga deboto na naglakbay ng malalayong distansya upang magbigay-pugay sa isang lider na nag-alay ng kanyang buhay sa pagtatanggol sa mga banal na lupain at sa paggabay sa kanyang bayan sa landas ng katarungan at kalayaan. Ang napakalaking partisipasyon na ito ay magpapatunay na ang martir na lider ay hindi lamang isang Iranian na lider kundi isang pandaigdigang simbolo ng paglaban at pag-asa para sa lahat ng mga inaapi sa buong mundo.
Ang pagtatapos ng prusisyon sa Banal na Moske ng Jamkaran ay may malalim na simbolikong kahulugan, dahil ang lugar na ito ay matagal nang nauugnay sa mga panalangin para sa pagdating ng Tagapagligtas at ang pagtatatag ng isang pandaigdigang pamahalaan ng katarungan. Ang paglilibing ng martir na lider sa Qom—sa piling ng mga dakilang personalidad ng relihiyon at sa tabi ng Dambana ni Hazrat Fatima Masoumeh—ay isang pagkilala sa kanyang mataas na katayuan at isang pahayag na ang kanyang misyon ay hindi natatapos sa kanyang kamatayan; sa halip, ito ay pumapasok sa isang bagong yugto kung saan ang kanyang mga turo at sakripisyo ay patuloy na magbibigay-inspirasyon sa mga henerasyon na magsikap para sa isang mundo kung saan ang katarungan at kapayapaan ay maghahari sa lahat ng sulok ng mundo. Ang seremonyang ito, tulad ng buhay ng martir na lider, ay magiging isang walang-hanggang liwanag na magbibigay-daan sa mga mananampalataya na magpatuloy sa kanilang paglalakbay nang may panibagong lakas at pananampalataya.
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