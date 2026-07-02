Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Sinabi ni Sardar Ibn al-Rida: Tayo ay Darating Lahat upang Ihatid ang Martir na Lider ng Umma.
Sa isang emosyonal at makapangyarihang pahayag na puno ng diwa ng paglaban at katapatan, si Sardar Ibn al-Rida—ang acting Minister of Defense at ang tagapag-alaga ng Armed Forces ng Iran—ay nanawagan sa buong bansa na magkaisa sa pagpapaalam sa dakilang martir na lider ng Umma. Aniya: "Tayo ay darating upang ihatid ang isang tao na nanatiling matatag hanggang sa kanyang huling sandali; isang tao na kahit ang kanyang walang-hanggang imahe ng nakakuyom na kamao ay nag-iwan ng mensahe ng paglaban, dignidad, at hindi pagsuko sa kasaysayan." Ang kanyang mga salita ay nagbigay-diin sa natatanging katangian ng martir na lider, na ang buong buhay ay isang patuloy na pakikibaka laban sa paniniil at isang pagtatanggol sa mga karapatan ng mga inaapi.
Binigyang-diin ni Sardar Ibn al-Rida na ang pagkilos ng mga tao sa prusisyon ng paglilibing ay hindi lamang isang ritwal ng pagluluksa kundi isang panata na ipagpatuloy ang landas ng paglaban na binalangkas ng martir na lider. Aniya, ang nakakuyom na kamao ng lider ay naging isang simbolo ng pagtanggi na yumuko sa anumang kapangyarihan ng paniniil, at isang paalala na ang dignidad ng isang bansa ay hindi masusukat sa kanyang yaman kundi sa kanyang kakayahang manindigan para sa katotohanan kahit na sa harap ng pinakamabibigat na pagsubok. Ang kanyang pamana, ayon sa kanya, ay magpapatuloy na magbigay-inspirasyon sa mga henerasyon na hindi kailanman sumuko sa kanilang mga prinsipyo, gaano man kalakas ang kaaway.
Sa kanyang panawagan, hinimok ng acting Minister of Defense ang lahat ng mga Iranian—anuman ang kanilang katayuan sa lipunan, edad, o paniniwala—na lumahok sa makasaysayang okasyong ito upang ipakita sa buong mundo na ang mga tao ng Iran ay nananatiling nagkakaisa at handang ipagtanggol ang kanilang rebolusyon at ang kanilang mga pinuno. Ang kanilang presensya sa mga lansangan ay magiging isang bukas na liham sa mga kaaway ng rebolusyon na ang kanilang mga pakana ay walang saysay, at ang dugo ng mga martir—tulad ni Ayatollah Khamenei—ay patuloy na magpapatubig sa puno ng kalayaan at magbubunga ng mas maraming mandirigma ng paglaban. Ang seremonya ng paglilibing, ayon sa kanya, ay magiging isang pagkakataon upang muling pagtibayin ang mga pangako ng bansa sa mga mithiin ng rebolusyon at upang ipadala ang mensahe na ang Iran ay isang hindi magagapi na kuta ng pananampalataya at katatagan.
Sa kanyang pangwakas na pahayag, binanggit ni Sardar Ibn al-Rida na ang martir na lider ay nag-iwan sa atin ng isang malinaw na mapa ng daan patungo sa isang mas makatarungan at mapayapang mundo—isang mundo kung saan ang mga inaapi ay hindi na magdurusa sa ilalim ng pamatok ng mga mapang-api. Ang ating paglahok sa kanyang paglilibing ay isang pagpapatibay na ang kanyang mga mithiin ay buhay at ang kanyang mga turo ay patuloy na magiging gabay sa ating mga hakbang, at na ang kanyang kamao, bagama't nakapikit na ngayon, ay patuloy na magiging isang tanglaw ng pag-asa para sa lahat ng naghahangad ng kalayaan at katarungan sa buong mundo.
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