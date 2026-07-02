Video| Mga Militanteng Zionist ang Nagwasak ng Isang Tahanan sa Kanlurang Pampang; Nagdulot ng Bagong Paglilipat ng Isang Pamilyang Palestinian

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Mga Militanteng Zionist ang Nagwasak ng Isang Tahanan sa Kanlurang Pampang; Nagdulot ng Bagong Paglilipat ng Isang Pamilyang Palestinian.
Sa patuloy na madugong kampanya ng rehimeng Zionist upang sakupin ang buong Kanlurang Pampang at puwersahang paalisin ang mga katutubong Palestinian mula sa kanilang mga lupain, ang mga puwersa ng okupasyon ay nagsagawa ng isa na namang mapangwasak na operasyon sa bayang Burqin, na matatagpuan sa kanluran ng Salfit—isang lugar na matagal nang naging saksi ng paulit-ulit na pagsalakay at paggiba ng mga tahanan. Ayon sa mga ulat ng mga lokal na saksi at mga aktibista sa karapatang pantao, isang malaking kontingente ng mga sundalong Israeli, na may kasamang mga heavy machinery at bulldozer, ang pumasok sa bayan sa madaling-araw at direktang pinuntirya ang isang tahanan na pag-aari ng isang pamilyang Palestinian, na kanilang winasak nang lubusan—mula sa pundasyon hanggang sa bubong—sa ilalim ng dahilan na ito ay itinayo nang walang permiso, isang paratang na kadalasang ginagamit ng mga mananakop upang bigyang-katwiran ang kanilang mga ilegal na aksyon laban sa mga sibilyan.
Ang paggiba ng tahanan ay nagresulta sa sapilitang paglilipat ng isa pang pamilyang Palestinian, na ngayon ay walang tirahan at napipilitang maghanap ng kanlungan sa mga pansamantalang tolda o sa mga tahanan ng mga kamag-anak, na dumadagdag sa lumalaking bilang ng mga internally displaced persons (IDP) sa Kanlurang Pampang na ang mga bahay ay winasak ng mga Zionist sa nakalipas na mga taon. Ang pamilya, na kinabibilangan ng mga matatanda, kababaihan, at maliliit na bata, ay nawalan ng lahat ng kanilang mga ari-arian—mga kasangkapan, damit, mahahalagang dokumento, at mga alaala ng kanilang mga ninuno—na nawasak sa isang iglap, na nag-iwan sa kanila na nakaharap sa isang malupit na taglamig ng kawalan ng katiyakan at kahirapan.
Ang insidenteng ito ay bahagi ng isang mas malawak at sistematikong patakaran ng rehimeng Zionist na naglalayong baguhin ang demograpikong komposisyon ng Kanlurang Pampang sa pamamagitan ng paggiba ng mga tahanan, pagpapalawak ng mga settlement, at paglikha ng isang kapaligiran ng takot at kawalan ng pag-asa na magtutulak sa mga Palestinian na kusang umalis sa kanilang mga lupain. Sa kabila ng malinaw na paglabag sa internasyonal na batas—partikular ang ika-apat na Geneva Convention, na nagbabawal sa paggiba ng mga tahanan ng mga sibilyan sa okupadong teritoryo—ang mga aksyon ng Israeli ay patuloy na nagaganap nang may buong impunity, na may kaunting pagsaway mula sa internasyonal na komunidad, na tila nakapikit sa mga krimeng ito laban sa sangkatauhan.
Ang mga lokal na opisyal at mga grupo ng karapatang pantao ay nanawagan sa pandaigdigang komunidad na mamagitan at wakasan ang mga walang-awang gawaing ito, at upang pilitin ang Israel na igalang ang mga karapatan ng mga Palestinian at itigil ang kanilang patakaran ng etnikong paglilinis at paglilipat. Sa kabila ng katahimikan ng mundo, ang mga Palestinian sa Burqin at sa buong Kanlurang Pampang ay nananatiling matatag, na ang bawat tahanan na winawasak ay nagdaragdag lamang sa kanilang determinasyon na manatili sa kanilang lupain at ipagtanggol ang kanilang mga karapatan, sapagkat alam nila na ang lupaing ito ay kanilang minana mula sa kanilang mga ninuno at dapat nilang ipamana sa kanilang mga anak, at ang bawat bato na kanilang winasak ay muling itatayo ng kanilang mga kamay, gaano man karami ang mga bulldozer ng mga mananakop.
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