Video| Sinabi ng Kumander ng Tehran: Ang Paghahanda sa Sasakyang Magdadala sa Banal na Katawan ng Martir na Lider ay Nakumpleto na

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Sinabi ng Kumander ng Tehran: Ang Paghahanda sa Sasakyang Magdadala sa Banal na Katawan ng Martir na Lider ay Nakumpleto na.
Inihayag ni Brigadier General Hassan Hassanzadeh, ang kumander ng Corps ng Tehran at ang pinuno ng punong-tanggapan para sa pagpapaalam at paglilibing sa martir na lider, na ang lahat ng paghahanda para sa sasakyang magdadala sa banal na katawan ng martir na lider ng Rebolusyon ay ganap nang natapos. Binigyang-diin niya na ang sasakyan, na espesyal na idinisenyo at inihanda para sa okasyong ito, ay sumasagisag sa paggalang at kadakilaan ng martir na lider na si Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, at magsisilbing bahagi ng malawak na pambansang seremonya na magsisimula sa darating na Biyernes .
Ayon kay Hassanzadeh, ang sasakyan ay pinalamutian ng mga natatanging disenyo at mga sagradong inskripsiyon, at ang paghahanda nito ay isinagawa sa ilalim ng kanyang direktang pangangasiwa . Kasabay nito, nakumpleto na rin ang lahat ng logistical at security arrangements upang matiyak ang maayos na paggalaw ng prusisyon, na inaasahang dudumugin ng milyun-milyong nagdadalamhating mamamayan mula sa iba't ibang panig ng bansa.
Sinabi ni Hassanzadeh na ang "mga pagsasanay sa seguridad at mga hakbang sa pagpapatakbo" ay nakumpleto na, at ang lahat ng mga puwersa ay nasa estado ng lubos na kahandaan upang magbigay ng proteksyon at serbisyo sa okasyong ito . Binigyang-diin niya na ang seremonya ay magiging isang pagkakataon upang ipakita ang pambansang pagkakaisa at katatagan ng bansa sa harap ng mga hamon, at upang magpadala ng isang malinaw na mensahe sa mga kaaway na ang landas ng paglaban ay patuloy na mabubuhay sa mga puso ng mga tao sa pamamagitan ng mga aral ng martir na lider.
Ang paghahanda ng sasakyan ay itinuturing na isa sa mga simbolikong sandali ng paghahanda para sa isa sa pinakamalaking seremonya ng paglilibing sa kasaysayan ng Iran, na sasalubungin ng malawak na pambansa at internasyonal na partisipasyon .
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