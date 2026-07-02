Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Pagbitay sa Isang Isiyong Ispiya na may Kinalaman sa Pagkamatay ng Kumander ng mga Brigada ng Qassam.
Inihayag ng mga pwersang panseguridad ng paglaban sa Gaza ang pagbitay sa isang lalaking nahatulan ng pakikipagtulungan sa mga serbisyo ng paniktik ng Israel . Ang nasabing indibidwal, na kinilala sa pamamagitan ng inisyal na "M.M.," ay napatunayang nagkasala ng pagbibigay ng impormasyon na humantong sa pagkamatay ng maraming Palestinian, kabilang ang ilang pinuno ng paglaban .
Ayon sa anunsyo, ang espiya ay may pananagutan sa pagbibigay-alam sa mga pwersa ng Israel sa mga lokasyon na nagresulta sa pagkatarget kay Izz al-Din al-Haddad, ang hepe ng kawani ng mga Brigada ng Qassam, ang sangay militar ng Hamas . Si Al-Haddad ay napatay sa isang Israeli strike noong Mayo 2026.
Binigyang-diin ng mga pwersang panseguridad na ang pagbitay ay isinagawa matapos ang lahat ng "mga pamamaraang rebolusyonaryo" at nagsisilbing babala sa iba pang mga katuwang ng okupasyon . Nanawagan sila sa mga naligaw ng landas na sumuko sa mga awtoridad, na binabanggit na ito ang kapalaran ng mga nagtutulungan sa kaaway.
Binanggit ng mga ulat na ang mga network ng mga informant ay lumawak sa Gaza sa panahon ng digmaan, na sinamantala ng Israel ang matinding pagkasira ng kalagayang makatao upang makakuha ng mga katulong . Ang panloob na mga mapagkukunan ay nagsiwalat na ang ilang mga indibidwal ay naaresto matapos na makita sa mga lugar ng pag-atake, na nag-udyok ng mga pagsisiyasat na kadalasang humahantong sa mga pagbitay.
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