Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Ministro ng Kalusugan ng Lebanon: Ang Alternatibo sa Kasunduan sa Israel ay "Tapang", Hindi Pagsuko!.
Sa isang matapang at prangkang pahayag na agad kumalat sa mga media outlet, si Rakan Nasser al-Din—ang Ministro ng Kalusugan ng Lebanon—ay nagbigay ng isang malinaw at mapaghamong sagot sa mga nagtatanong tungkol sa alternatibo sa kamakailang kasunduan sa pagitan ng kanyang bansa at ng rehimeng Zionist. Sa halip na mag-alok ng isang diplomatikong palusot, mariing idineklara ng ministro na ang tunay na alternatibo sa kasunduang ito ay hindi isa pang kasunduan o kompromiso, kundi ang "katapangan at lakas ng loob sa paggawa ng mga pambansang desisyon" —isang pahayag na nagpapakita ng kanyang paninindigan na ang Lebanon ay hindi dapat yumuko sa mga banta o dikta ng mga mananakop, kundi dapat manindigan sa kanyang mga karapatan at sa kanyang soberanya nang may buong dignidad at determinasyon.
Binigyang-diin ni Nasser al-Din na ang Lebanon, sa kabila ng lahat ng kanyang mga hamon sa ekonomiya at pulitika, ay may sapat na lakas at karunungan upang harapin ang mga banta ng Israeli nang hindi isinasakripisyo ang kanyang mga prinsipyo o ang kanyang alyansa sa mga pwersa ng paglaban. Aniya, ang kasalukuyang kasunduan—na nilagdaan sa ilalim ng panggigipit ng Amerika—ay hindi nag-aalok ng tunay na kapayapaan o seguridad; sa halip, ito ay nagbubukas ng pinto para sa karagdagang panghihimasok ng Israel sa mga panloob na gawain ng Lebanon. Ang tanging paraan upang maprotektahan ang bansa, ayon sa kanya, ay ang pagtanggi na makipag-areglo sa mga mananakop at ang pagtitiwala sa sariling kakayahan ng mga Lebanese na ipagtanggol ang kanilang lupain at ang kanilang mga karapatan, na may suporta ng kanilang mga kaalyado sa rehiyon.
Higit pa rito, hinimok ng ministro ang kanyang pamahalaan na samantalahin ang kasalukuyang negosasyon sa pagitan ng Iran at Amerika upang isulong ang mga interes ng Lebanon, sa halip na umasa lamang sa mga pangako ng Washington o Tel Aviv. Aniya, ang Iran ay nagpakita ng isang modelo ng katatagan at matagumpay na diplomasya sa harap ng mga parusa at banta, at ang Lebanon ay maaaring matuto mula sa karanasang ito upang mapalakas ang kanyang sariling posisyon sa entablado ng mundo. Ang kanyang panawagan ay isang paanyaya sa mga Lebanese na maging aktibong manlalaro sa kanilang sariling kapalaran, sa halip na maging passive na mga biktima ng mga pakana ng mga dayuhan.
Sa kanyang pangwakas na pahayag, muling pinagtibay ni Nasser al-Din na ang "tapang" na kanyang tinutukoy ay hindi isang walang kwentang retorika kundi isang praktikal na diskarte na kinabibilangan ng pagpapalakas ng panloob na pagkakaisa, pagtataguyod ng pambansang industriya ng depensa, at pagpapalalim ng pakikipagtulungan sa mga bansang kapatid na may parehong paninindigan laban sa pananakop. Ang kanyang mga salita ay nagsilbing isang inspirasyon sa maraming mga Lebanese na nakikita ang kasalukuyang kasunduan bilang isang banta sa kanilang kinabukasan, at bilang isang paalala na ang tunay na kalayaan ay hindi kailanman makakamit sa pamamagitan ng pagsuko kundi sa pamamagitan ng patuloy na paglaban at hindi natitinag na pananampalataya sa katarungan—mga katangiang nagpapakilala sa mga tunay na tagasunod ng landas ng paglaban at ng Ahl al-Bayt.
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