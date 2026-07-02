Video| Mga Larawang Panghimpapawid ng Musalla ni Imam Khomeini sa Bisperas ng Pagpapaalam sa Martir na Lider ng Rebolusyon; Isang Dagat ng mga Tao ang

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Mga Larawang Panghimpapawid ng Musalla ni Imam Khomeini sa Bisperas ng Pagpapaalam sa Martir na Lider ng Rebolusyon; Isang Dagat ng mga Tao ang Nagtipon sa Puso ng Tehran.
Sa bisperas ng makasaysayang seremonya ng pagpapaalam sa martir na lider ng Rebolusyong Islamiko, si Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, ang Musalla ni Imam Khomeini—ang pangunahing lugar ng pagdarasal at pagtitipon sa Tehran—ay naging sentro ng isang napakalaking pagtitipon ng mga nagdadalamhati mula sa lahat ng sulok ng bansa. Ang mga larawang panghimpapawid na kumalat sa iba't ibang plataporma ng media ay nagpapakita ng isang dagat ng mga tao na pumuno sa bawat metro kuwadrado ng lugar, mula sa pangunahing bulwagan hanggang sa mga kalapit na lansangan at mga bukas na espasyo, na lumikha ng isang tanawin ng pambansang pagkakaisa at debosyon na hindi pa nasaksihan sa kasaysayan ng Iran.
Ang mga imaheng ito, na kinuha mula sa mga drone at helicopter, ay nagpapakita ng napakalaking sukat ng partisipasyon ng mga tao—mga kalalakihan, kababaihan, matatanda, at kabataan—na naglakbay ng malalayong distansya upang makapagbigay-pugay sa kanilang yumaong lider at upang ipakita ang kanilang hindi natitinag na katapatan sa rebolusyon at sa mga prinsipyong kanyang ipinaglaban. Ang mga lansangan na papunta sa Musalla ay puno ng mga bus, kotse, at mga naglalakad na pulutong, habang ang mga boluntaryo at mga organisasyon ng seguridad ay nagsusumikap upang mapanatili ang kaayusan at matiyak na ang bawat isa ay makakahanap ng puwang upang makibahagi sa banal na okasyong ito. Ang eksena ay isang buhay na patotoo na ang martir na lider, sa kanyang buhay at sa kanyang kamatayan, ay nananatiling isang nagkakaisang pwersa na nagdadala sa mga tao ng Iran sa iisang layunin.
Ang Musalla ni Imam Khomeini, na itinayo bilang isang monumento sa nagtatag ng Rebolusyong Islamiko, ay muling naging tagpuan ng isang makasaysayang sandali kung saan ang nakaraan at kasalukuyan ay nagkikita. Ang presensya ng napakaraming tao ay hindi lamang isang pagpapahayag ng pagluluksa kundi isang muling pagpapatibay ng kanilang mga pangako sa mga mithiin ng rebolusyon—kalayaan, katarungan, at paglaban sa paniniil—na itinaguyod ng martir na lider sa buong kanyang buhay. Ang kanyang pamana, tulad ng ipinapakita ng mga larawang ito, ay buhay at patuloy na nagbibigay-inspirasyon sa milyun-milyon, at ang kanyang pagpanaw ay hindi nagdulot ng pagkabahala kundi ng isang panibagong sigla at determinasyon na ipagpatuloy ang landas na kanyang binalangkas, na ang kanyang mga turo ay mananatiling gabay sa bawat hakbang ng bansang Iranian.
Sa kanyang pahayag, binigyang-diin ng isang opisyal ng seguridad na ang napakalaking pagtitipon na ito ay isang malinaw na mensahe sa mga kaaway ng Iran na ang bansa ay nagkakaisa at handang ipagtanggol ang kanyang rebolusyon at ang kanyang mga pinuno, at ang anumang pagtatangka na pahinain ang Iran sa pamamagitan ng panloob o panlabas na mga pakana ay tiyak na mabibigo. Ang mga tao ng Iran, tulad ng ipinakita nila sa mga nakaraang dekada, ay nananatiling matatag sa kanilang paninindigan at handang mag-alay ng kanilang buhay para sa mga prinsipyong kanilang pinahahalagahan. Ang seremonya ng pagpapaalam sa Musalla ay hindi lamang isang pamamaalam; ito ay isang pagdiriwang ng katatagan at pagkakaisa na magpapatuloy na magbigay-inspirasyon sa mga susunod na henerasyon na magpatuloy sa pakikibaka para sa isang mas makatarungan at mapayapang mundo, na siyang pangarap na pinangarap ng martir na lider at na kanyang itinanim sa mga puso ng kanyang mga tagasunod.
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