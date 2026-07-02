Video| Tagapagsalita ng Ministri ng Ugnayang Panlabas: Ang Seremonya ng Paglilibing sa Martir na Lider ng Rebolusyon sa Iraq ay Magiging isang Mahalag

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Tagapagsalita ng Ministri ng Ugnayang Panlabas: Ang Seremonya ng Paglilibing sa Martir na Lider ng Rebolusyon sa Iraq ay Magiging isang Mahalaga at Makasaysayang Okasyon.
Sa isang opisyal na pahayag na nagbigay-diin sa malawak na pandaigdigang pagkilala at paggalang sa pamana ng martir na lider, si Ismail Baqaei—ang tagapagsalita ng Ministri ng Ugnayang Panlabas ng Iran—ay inihayag na ang seremonya ng paglilibing sa katawan ng martir na lider ng Rebolusyong Islamiko, si Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, na magaganap sa Iraq ay magiging isang napakahalaga at makasaysayang kaganapan. Aniya, ang okasyong ito ay hindi lamang isang pambansang pagtitipon ng mga Iranian kundi isang pandaigdigang pagpapakita ng pagkakaisa at suporta mula sa mga tao at pamahalaan ng iba't ibang bansa, lalo na mula sa Iraq—isang bansa na may malalim na ugnayang pangrelihiyon at pangkultura sa Iran at kung saan ang martir na lider ay may malawak na pagkilala at paghanga.
Binigyang-diin ni Baqaei na ang Iraq, bilang tahanan ng mga banal na lungsod ng Najaf at Karbala, ay may espesyal na lugar sa puso ng bawat Shiite, at ang pagdaraos ng seremonya ng paglilibing doon ay isang pagpupugay sa walang-hanggang koneksyon sa pagitan ng dalawang bansa at isang pagkilala sa papel ng martir na lider sa pagtataguyod ng pagkakaisa ng Umma at ng paglaban laban sa paniniil. Ang kanyang paglalakbay sa Iraq—mula sa Tehran hanggang Qom, at pagkatapos ay sa Najaf at Karbala—ay sumasagisag sa isang paglalakbay ng pananampalataya at paglaban na umaalingawngaw sa mga aral ng Imam Hussein (sumakanya nawa ang kapayapaan), at nagpapakita na ang kanyang misyon ay hindi limitado sa mga hangganan ng Iran kundi sumasaklaw sa buong mundo ng Islam at sa lahat ng mga inaapi sa buong mundo.
Ang tagapagsalita ay nagbigay-diin na ang pagdalo ng mga opisyal ng Iraq at ng libu-libong mga Iraqi sa seremonya ay magiging isang malakas na mensahe sa mga kaaway ng rebolusyon na ang mga bansa ng paglaban ay nagkakaisa at handang ipagtanggol ang kanilang mga karaniwang halaga at interes, at ang anumang pagtatangka na pahinain ang Iran o ang Iraq ay tiyak na mabibigo. Aniya, ang seremonya ay magiging isang pagkakataon upang muling pagtibayin ang mga pangako ng mga bansa sa daan ng katarungan at kalayaan, at upang ipakita sa buong mundo na ang dugo ng mga martir—tulad ni Ayatollah Khamenei—ay patuloy na magbibigay-inspirasyon sa mga henerasyon at magpapatibay sa pundasyon ng paglaban hanggang sa makamit ang pangwakas na tagumpay laban sa pananakop at paniniil.
Sa kanyang pangwakas na pahayag, muling pinagtibay ni Baqaei na ang seremonya sa Iraq ay isang mahalagang yugto sa paggunita sa martir na lider, at na ang pakikilahok ng mga mamamayang Iraqi at ng kanilang pamahalaan ay isang patunay ng lalim ng relasyon sa pagitan ng dalawang bansa at ng kanilang magkasanib na determinasyon na ipagpatuloy ang paglaban laban sa anumang anyo ng pang-aapi, at upang itaguyod ang mga mithiin ng katarungan at dignidad na kanyang ipinaglaban hanggang sa kanyang huling hininga.
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