Video| "Ang dugo ng puso na naging rubi" kasama ang mga aktibista ng Espanya at Latin America sa seremonya ng martir na pinuno

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-"Ang dugo ng puso na naging rubi" kasama ang mga aktibista ng Espanya at Latin America sa seremonya ng martir na pinuno.
Ang mga kultural at media aktibista ng Espanya at Latin America, pagkatapos ng kanilang pagdalo sa seremonya ng pagbibigay-pugay sa labi ng martir na pinuno ng rebolusyon, sa pamamagitan ng paghawak sa Spanish translation ng aklat na "Ang dugo ng puso na naging rubi" na may pamagat na "Cell No. 14," ay nagpakita ng kanilang debosyon sa kanya.
#Dapat_Bumangon
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