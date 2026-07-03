Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Mundo sa pagluluksa sa Pinunong Martir; pila ng pamamaalam ng mga bansa sa Tehran
Ang seremonya ng pagbibigay-pugay ng mga personalidad at dayuhang delegasyon sa katawan ng Pinunong Martir ng Rebolusyong Islamiko ay nagsimula ilang oras na ang nakalipas sa Mosalla ng Imam Khomeini sa Tehran.
Hanggang ngayon, ang mga opisyal at delegasyon mula sa Iraq, Lebanon, Syria, Armenia, Turkmenistan, Iraqi Kurdistan, Afghanistan, Indonesia, Turkey, Russia, Georgia, Bangladesh, Morocco, Spain, Bolivia, Ecuador, Thailand, Germany, at ilang mga pinuno ng relihiyon at mga kilusang paglaban ay dumalo sa Mosalla at nagbigay-pugay sa dalisay na katawan ng Pinunong Martir ng Rebolusyon.
Ang malawakang pagdalo ng mga pampulitika, panrelihiyon, at pandaigdigang delegasyon ay salamin ng transnasyonal na katayuan ng Pinunong Martir ng Rebolusyong Islamiko sa mga bansa at iba't ibang kilusan sa buong mundo.
Tehran – Ahensyang Balita ng Tasnim – Ang seremonya ng pagbibigay-pugay ng mga personalidad at dayuhang delegasyon sa dalisay na katawan ng Pinunong Martir ng Rebolusyong Islamiko ay nagsimula ilang oras na ang nakalipas sa malaking Mosalla ng Imam Khomeini sa Tehran. Hanggang ngayon, ang mga opisyal at delegasyon mula sa iba't ibang bansa kabilang ang Iraq, Lebanon, Syria, Armenia, Turkmenistan, Iraqi Kurdistan, Afghanistan, Indonesia, Turkey, Russia, Georgia, Bangladesh, Morocco, Spain, Bolivia, Ecuador, Thailand, Germany, at ilang mga pinuno ng relihiyon at mga kilusang paglaban ay dumalo sa Mosalla at nagbigay-pugay sa dalisay na katawan.
Ang malawakang pagdalo ng mga pampulitika, panrelihiyon, at pandaigdigang delegasyon sa seremonyang ito ay itinuturing na salamin ng transnasyonal na katayuan ng Pinunong Martir ng Rebolusyong Islamiko sa mga bansa at iba't ibang kilusan sa buong mundo. Hanggang Hulyo 3, 2026, ang pagtanggap sa mga dayuhang delegasyon para sa pagbibigay-pugay ay nagpapatuloy pa rin, at ang komite ng pagdiriwang ay nagpahayag na ang kumpletong listahan ng mga kalahok na bansa ay ilalathala sa susunod.
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