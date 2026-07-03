Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Aktibistang media ng Russia: Ang ganitong libing ay hindi maiisip para sa mga Kanluraning lider
Isang aktibistang media ng Russia, sa pagtukoy sa malawakang pagdalo ng mga tao sa seremonya ng libing ng Pinunong Martir ng Rebolusyong Islamiko, ay nagsabi: "Sinisiguro namin sa inyo na ang seremonya ng libing ng sinumang Kanluraning lider ay hindi kailanman magiging ganito karami ang tao; sapagkat sila ay hindi tao."
Moscow – Ahensyang Balita ng Sputnik – Isang aktibistang media ng Russia, sa pagtukoy sa mga inilabas na larawan ng seremonya ng libing ng Pinunong Martir ng Rebolusyong Islamiko sa Tehran, ay nagpahayag na ang ganitong malawakan at walang-pantayong pagdalo ay hindi maiisip para sa alinman sa mga Kanluraning lider. Sa pagbibigay-diin sa karangyaan at kadakilaan ng seremonyang ito, sinabi niya: "Sinisiguro namin sa inyo na ang seremonya ng libing ng sinumang Kanluraning lider ay hindi kailanman magiging ganito karami ang tao; sapagkat sila ay hindi tao."
Ang mga pahayag na ito ay ginawa habang ang mga larawan ng sampu-sampung milyong tao na dumalo sa seremonya ng libing at ang malawakang pagtanggap sa mga dayuhang delegasyon ay nagkaroon ng malawak na pagpapalaganap sa Russian at rehiyonal na media. Naniniwala ang mga political analyst na ang ganitong mga reaksiyon mula sa Russian activists ay nagpapakita ng lalim ng impluwensya ng pangyayaring ito sa opinyon publiko sa mga bansang kahanay ng Iran. Hanggang Hulyo 3, 2026, ang mga Kanluraning opisyal ay hindi nagpakita ng opisyal na reaksiyon sa mga pahayag na ito.
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