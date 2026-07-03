Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Mula sa "sibilisasyonal na ijtihad at fiqh na nagtatag ng ummah" hanggang sa "inhinyeriya ng pag-aalis ng mga hadlang ng modernong kawalang-muwang"; ang intelektwal na pamana ng Pinunong Martir ay isang roadmap para sa pagtatag ng sibilisasyon
Si Hujjat al-Islam Asadpour at Dr. Suhail As'ad, mangangaral na panrelihiyon at aktibistang media ng Argentina, sa espesyal na pulong ng ahensyang ABNA:
"Ang Pinunong Martir, sa pamamagitan ng pagpapakilala ng mga konsepto tulad ng 'sibilisasyonal na ijtihad' at 'fiqh na nagtatag ng ummah,' ay nagbigay-diin sa muling pagbasa ng mga Islamikong pinagkukunan na may pananaw sa pagtatag ng sibilisasyon at pagtugon sa mga pangangailangan ng Islamikong ummah."
"Ang estilo ng fiqh ng Pinunong Martir ay nakabatay sa realismo, pag-aaral ng mga usapin, at paggamit ng Sunnah ng Propeta at ng Ahl al-Bayt para sa pagbuo ng lipunan at pagtatag ng sibilisasyon."
"Ang mga fatwa tulad ng pagbabawal sa paglapastangan sa mga banal na bagay, pagbabawal sa paghampas ng espada sa ulo, at pagbabawal sa sandatang nukleyar ay mga halimbawa ng fiqh na nagtatag ng ummah at ng kanyang estratehikong pananaw sa landas ng pagkakaisa at pag-unlad ng Islamikong ummah."
"Ang katarungan, rasyonalidad, at espiritwalidad ay ang tatlong pangunahing haligi ng sistema ng pag-iisip ng Pinunong Martir; ang katarungan bilang layunin, ang rasyonalidad bilang landas, at ang espiritwalidad bilang suporta ng panlipunang kilusan."
"Ang pinakamahalagang pamana ng Pinunong Martir ay ang pagpapanatili ng pagkakaisa at pagkakabuklod ng mamamayang Iran at ang pagbibigay ng praktikal na modelo ng pagtatag ng ummah at Islamikong sibilisasyon na nabuo sa paglipas ng panahon at sa pamamagitan ng aksyon."
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