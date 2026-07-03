Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Babala ni Yahya Saree sa Saudi Arabia: Kung Muli ninyong Lalabagin ang Aming Airspace, Kami ay Magbibigay ng Pangkalahatang Tugon.
Sa isang matapang at prangkang pahayag na agad na kumalat sa mga media outlet, si Brigadier General Yahya Saree—ang tagapagsalita ng Armed Forces ng Yemen—ay nagbigay ng isang matinding babala sa Kaharian ng Saudi Arabia hinggil sa paulit-ulit na paglabag sa hangganan ng himpapawid ng Yemen. Ayon sa kanyang pahayag, ang isang insidente na naganap kaninang umaga (Biyernes) bandang alas-5:20 ay nagpakita ng isang mapanganib na pagtaas ng tensyon, nang ang ilang mga mandirigma ng koalisyon na Saudi ay lumabag sa airspace ng Yemen sa isang pagtatangka na hadlangan ang paglapag ng isang Iranian civilian aircraft sa Sana'a International Airport. Ang eroplanong ito, na may sakay na higit sa 200 mga mamamayang Yemeni—kabilang ang mga na-stranded, nasugatan, at maysakit na mga pasahero—ay naging target ng mga pagtatangka ng Saudi na hadlangan ang makataong operasyong ito.
Binigyang-diin ni Saree na ang pagsisikap ng Saudi na harangin ang eroplano ay nabigo dahil sa mabilis at epektibong pagtugon ng Yemeni air defense system, na nagpaputok ng ilang mga surface-to-air missiles upang itaboy ang mga lumalabag na mandirigma. Ang mga Saudi jet, na nahaharap sa isang matatag na depensa, ay napilitang umatras at umalis sa airspace ng Yemen, na nag-iwan sa Iranian plane na ligtas na makalapag at maihatid ang mga pasahero nito sa kanilang destinasyon. Ang insidenteng ito, ayon sa tagapagsalita, ay isa lamang sa maraming pagtatangka ng Saudi na hadlangan ang makataong tulong sa Yemen at pahinain ang kalusugan at kaligtasan ng mga mamamayang Yemeni.
Sa kanyang pahayag, nagpadala si Saree ng isang malinaw at walang pag-aalinlangan na babala sa Saudi Arabia: "Kung inyong uulitin ang anumang paglabag sa aming airspace o anumang pagsalakay laban sa Yemen, kayo ay makakatanggap ng isang komprehensibong tugon na tatahak sa inyong mga paliparan at mga mahahalagang pasilidad sa lupa at sa dagat." Ang babalang ito ay nagpapakita ng lumalaking kumpiyansa ng Yemeni military at ang kanilang kakayahang ipagtanggol ang kanilang mga hangganan at ang kanilang mga tao laban sa mga panlabas na banta, at nagsisilbing isang paalala na ang Yemen, sa kabila ng mga taon ng digmaan at pagkubkob, ay hindi isang bansa na maaaring balewalain o tratuhin nang walang paggalang sa kanyang soberanya.
Ang insidente ay nagpapakita rin ng estratehikong alyansa sa pagitan ng Yemen at Iran, na ang suporta ng Tehran sa Yemeni government at sa mga pwersa ng paglaban ay naging isang pangunahing salik sa pagpapanatili ng katatagan ng Yemen sa harap ng Saudi-led aggression. Ang Iranian civilian plane, na may dalang mga pasyente at mga nangangailangan, ay isang simbolo ng makataong pakikipagtulungan sa pagitan ng dalawang bansa, at ang pagtatangka ng Saudi na hadlangan ito ay isang kilos ng pagwawalang-bahala sa pangunahing mga karapatan ng mga Yemeni na makatanggap ng pangangalagang medikal at makataong tulong. Ang Yemen, sa pamamagitan ng kanyang tagapagsalita, ay nagpahayag na ang mga naturang aksyon ay hindi magpapalampas at ang anumang hinaharap na provokasyon ay haharap sa isang tugon na magpapakita ng tunay na lakas ng paglaban ng Yemen at ng kanyang kakayahang ipagtanggol ang kanyang mga interes at ang kanyang mga mamamayan sa anumang halaga.
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