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Video|Ang mapagpahalagang mga tao ng Iran, handa para sa makasaysayang pagpapaalam sa kanilang martir na pinuno

3 Hulyo 2026 - 22:52
News ID: 1835010
Video|Ang mapagpahalagang mga tao ng Iran, handa para sa makasaysayang pagpapaalam sa kanilang martir na pinuno

Ang mapagpahalagang mga tao ng Iran, handa para sa makasaysayang pagpapaalam sa kanilang martir na pinuno.

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Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Ang mapagpahalagang mga tao ng Iran, handa para sa makasaysayang pagpapaalam sa kanilang martir na pinuno.

#Dapat_Bumangon

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