Video| Pagdating ng sasakyang may dalang banal na labi ng martir na pinuno sa Mosalla ng Tehran

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pagdating ng sasakyang may dalang banal na labi ng martir na pinuno sa Mosalla ng Tehran.
#Dapat_Bumangon
..........
328
Pagdating ng sasakyang may dalang banal na labi ng martir na pinuno sa Mosalla ng Tehran.
Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pagdating ng sasakyang may dalang banal na labi ng martir na pinuno sa Mosalla ng Tehran.
#Dapat_Bumangon
..........
328
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