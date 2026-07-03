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Video| Pagdating ng sasakyang may dalang banal na labi ng martir na pinuno sa Mosalla ng Tehran

3 Hulyo 2026 - 22:40
News ID: 1835003
Video| Pagdating ng sasakyang may dalang banal na labi ng martir na pinuno sa Mosalla ng Tehran

Pagdating ng sasakyang may dalang banal na labi ng martir na pinuno sa Mosalla ng Tehran.

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Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pagdating ng sasakyang may dalang banal na labi ng martir na pinuno sa Mosalla ng Tehran.

#Dapat_Bumangon

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