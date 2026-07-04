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Video| Paghuli ng tagapagsalaysay; ang photographer na naging paksa sa gitna ng epiko ng Mosalla

4 Hulyo 2026 - 07:22
News ID: 1835075
Video| Paghuli ng tagapagsalaysay; ang photographer na naging paksa sa gitna ng epiko ng Mosalla

Paghuli ng tagapagsalaysay; ang photographer na naging paksa sa gitna ng epiko ng Mosalla.

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Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Paghuli ng tagapagsalaysay; ang photographer na naging paksa sa gitna ng epiko ng Mosalla.

#Dapat_Bumangon

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