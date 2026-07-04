Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Arab media, live na sinakop ang makasaysayang pamamaalam ng mamamayang Iran sa Pinunong Martir
Ang mga Arab network kabilang ang Al-Manar, Al-Mayadeen at Al-Maseera, sa pamamagitan ng live coverage ng seremonya ng pamamaalam sa Pinunong Martir ng Iran, ay nagpakita ng malawakang pagdalo ng mga tao sa Mosalla ng Tehran.
Iniulat ng Al-Manar na ang mga tao ay naroroon sa lugar ng seremonya mula sa mga unang oras ng madaling-araw at kasabay ng Adhan ng Fajr, isinagawa ang congregational prayer at ang bandila na may nakasulat na "یا لثارات الحسین(ع)" (Yā li-thārāt al-Ḥusayn) ay itinaas sa itaas ng Mosalla.
Ang Al-Mayadeen at Al-Maseera rin, sa pamamagitan ng direktang pagsasahimpapawid ng seremonyang ito, ay tinakpan ang masiglang pagdalo ng mga tao sa seremonya ng pamamaalam sa Pinunong Martir ng Rebolusyon.
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