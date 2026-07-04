Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Komandante ng Naval Forces ng IRGC: Ang banal na paghihiganti laban sa Amerika at sa Zionist regime ay hindi malayo
Sinabi ng komandante ng Naval Forces ng IRGC na ang mga mandirigma ng puwersang ito, sa pamamagitan ng muling pagpapatibay ng kanilang tipan sa mga adhikain ng Pinunong Martir, ay ipagpapatuloy ang kanyang landas nang may lakas, at itinuring na malapit ang banal na paghihiganti laban sa Amerika at sa Zionist regime.
Binigyang-diin niya: Ngayon ay hindi araw ng pamamaalam, kundi araw ng muling pagpapatibay ng tipan sa mga adhikain, pananampalataya, at landas ng Pinunong Martir ng Ummah.
Si Admiral Azmaei, sa pagtukoy sa mga pakikibaka ng Pinunong Martir, ay inilarawan siya bilang isang personalidad na ginugol ang kanyang buhay sa pagtatanggol sa Islam, karangalan ng Islamikong ummah, at pagharap sa imperyalistang prente.
Kinondena rin ng komandante ng Naval Forces ng IRGC ang mga may sala sa pagkamartir ng yumaong pinuno at sinabi na ang pagkilos na ito ay hindi lamang makakagawa ng hadlang sa landas ng katotohanan, kundi magdudulot ng kahihiyan sa mga may sala nito at magpapalakas sa determinasyon ng mamamayang Iran
..........
328
Your Comment