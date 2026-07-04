Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Shehbaz Sharif: Ang malalim na kaisipan ni Martir Khamenei ay mananatili para sa mga susunod na henerasyon
Si Shehbaz Sharif, kasabay ng pagdaraos ng seremonya ng paghahatid sa Pinunong Martir ng Rebolusyong Islamiko, ay nagpahayag sa isang mensahe ng pakikiramay sa pamahalaan at mamamayan ng Iran, at binigyang-diin na ang karunungan, pamumuno, at impluwensya ng kaisipan ng yumaong pinuno sa Iran at rehiyon ay mananatili para sa mga susunod na henerasyon.
Ipinahayag ng Punong Ministro ng Pakistan na upang maipahayag ang pakikiisa sa mamamayang Iran, isang mataas na antas na delegasyon na binubuo ng Pangalawang Punong Ministro, Kalihim ng Ugnayang Panlabas, Kumandante ng Hukbo, mga Tagapagsalita ng Pambansang Asembleya at Senado, Bilawal Bhutto Zardari, at ilang matataas na opisyal ay sumama sa kanya sa paglalakbay na ito.
Binigyang-diin niya sa dulo: "Ang Pakistan, bilang isang kapatid na kapitbahay, ay nakatayo sa tabi ng Islamic Republic of Iran sa panahong ito ng kalungkutan at pighati."
Islamabad – Opisyal na Ahensyang Balita ng Pakistan – Si Shehbaz Sharif, Punong Ministro ng Pakistan, kasabay ng pagdaraos ng seremonya ng paghahatid sa Pinunong Martir ng Rebolusyong Islamiko, ay nagpahayag sa isang mensahe ng pakikiramay sa pamahalaan at mamamayan ng Iran, at binigyang-diin na ang karunungan, pamumuno, at impluwensya ng kaisipan ng yumaong pinuno sa Iran at rehiyon ay mananatili para sa mga susunod na henerasyon.
Ipinahayag ng Punong Ministro ng Pakistan na upang maipahayag ang pakikiisa sa mamamayang Iran, isang mataas na antas na delegasyon na binubuo ng Pangalawang Punong Ministro, Kalihim ng Ugnayang Panlabas, Kumandante ng Hukbo, mga Tagapagsalita ng Pambansang Asembleya at Senado, Bilawal Bhutto Zardari, at ilang matataas na opisyal ay sumama sa kanya sa paglalakbay na ito. Binigyang-diin ni Shehbaz Sharif sa dulo: "Ang Pakistan, bilang isang kapatid na kapitbahay, ay nakatayo sa tabi ng Islamic Republic of Iran sa panahong ito ng kalungkutan at pighati." Hanggang Hulyo 4, 2026, walang karagdagang detalye tungkol sa mga programa ng delegasyong ito sa Tehran ang nailabas.
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