Video| Tula ng kilalang makata ng Palestine sa pagdadalamhati sa martir na pinuno ng rebolusyon

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Tula ng kilalang makata ng Palestine sa pagdadalamhati sa martir na pinuno ng rebolusyon.
Ang kilalang makata ng Palestine na ito, sa bahagi ng tulang ito, ay nagsabi:
"Napakaraming martir na mula sa lahi ng mga martir, at ang kanilang maliwanag na kawing ay tuluy-tuloy at hindi maputol; napakaraming Ali na nag-ugat kay Ali, ang mga hindi nawala sa landas sa ilalim ng putok ng bala, tulad ng Ali na nanatili sa bakuran ng kanyang bahay at ang mga bomba ay hindi man lang siya nagawang ilipat ng dalawang hakbang mula sa kanyang kinaroroonan."
Idinagdag ni Barghouti:
"Ang kanyang puting balbas ay balbas ng kanyang ninuno, siya ay pinapatay ng isang taong nagpa-tattoo ng salitang 'infidel' sa kanyang bisig."
#Dapat_Bumangon
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