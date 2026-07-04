Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Ang libing ng Pinuno (Martir) ng Iran ay pagpapakita ng paglaban at pagsusumamo ng paghihiganti
Guardian:
Ang seremonya ng libing ni Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, ang Pinunong Martir ng Rebolusyong Islamiko, ay nagsimula sa malawakang pagdalo ng mga nagluluksa sa Tehran; kung saan libu-libong tao mula kagabi ay nagtipon sa paligid ng malaking Mosalla ng Tehran at pumasok sa lugar ng seremonya madaling-araw.
Ang mga kalye sa paligid ng Mosalla ay puno ng mga tao mula sa mga unang oras ng umaga, at ang mga kalahok, na may hawak na mga bandila at relihiyosong simbolo, ay dumalo sa seremonya sa isang kapaligirang puno ng kalungkutan at galit.
Inaasahang 30 milyong katao ang lalahok sa iba't ibang seremonya sa loob ng anim na araw na ito.
Inilarawan ng Guardian ang seremonya ng pamamaalam bilang pagpapakita ng paglaban at kapangyarihan ng sistema ng Islamic Republic laban sa Amerika at Israel, at isinulat na ang mga nagluluksa, sa pamamagitan ng pagsigaw ng mga slogan, ay humiling ng "paghihiganti" laban sa mga may sala sa mga kamakailang pag-atake.
London – Ahensyang Balita ng Guardian – Ang seremonya ng libing ni Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, ang Pinunong Martir ng Rebolusyong Islamiko, ay nagsimula sa malawakang pagdalo ng mga nagluluksa sa Tehran. Libu-libong tao mula kagabi ay nagtipon sa paligid ng malaking Mosalla ng Tehran at pumasok sa lugar ng seremonya madaling-araw ngayon. Ang mga kalye sa paligid ng Mosalla ay puno ng mga tao mula sa mga unang oras ng umaga, at ang mga kalahok, na may hawak na mga bandila at relihiyosong simbolo, ay dumalo sa seremonya sa isang kapaligirang puno ng kalungkutan at galit.
Ang Guardian, sa pagtukoy sa inaasahang partisipasyon ng 30 milyong katao sa loob ng anim na araw ng iba't ibang seremonya, ay inilarawan ang pangyayaring ito bilang pagpapakita ng paglaban at kapangyarihan ng sistema ng Islamic Republic laban sa Amerika at Israel. Isinulat din ng media na ito na ang mga nagluluksa, sa pamamagitan ng pagsigaw ng mga slogan, ay humiling ng "paghihiganti" laban sa mga may sala sa mga kamakailang pag-atake. Hanggang Hulyo 4, 2026, ang seremonya ng libing sa Tehran at iba pang mga lungsod ng Iran ay nagpapatuloy.
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