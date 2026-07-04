Video Ang mga tao ay nagkakaisa sa Mosalla: Kami ang Sejjil missile, kami ang kaaway ng Israel

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Ang mga tao ay nagkakaisa sa Mosalla: Kami ang Sejjil missile, kami ang kaaway ng Israel.
#Dapat_Bumangon
..........
328
Ang mga tao ay nagkakaisa sa Mosalla: Kami ang Sejjil missile, kami ang kaaway ng Israel.
Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Ang mga tao ay nagkakaisa sa Mosalla: Kami ang Sejjil missile, kami ang kaaway ng Israel.
#Dapat_Bumangon
..........
328
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