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Video Ang mga tao ay nagkakaisa sa Mosalla: Kami ang Sejjil missile, kami ang kaaway ng Israel

4 Hulyo 2026 - 19:24
News ID: 1835469
Video Ang mga tao ay nagkakaisa sa Mosalla: Kami ang Sejjil missile, kami ang kaaway ng Israel

Ang mga tao ay nagkakaisa sa Mosalla: Kami ang Sejjil missile, kami ang kaaway ng Israel.

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Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Ang mga tao ay nagkakaisa sa Mosalla: Kami ang Sejjil missile, kami ang kaaway ng Israel.

#Dapat_Bumangon

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