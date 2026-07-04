Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Medvedev: Ipinaabot ko kay Pezeshkian ang pakikiramay ni Putin sa pagpanaw ni Ayatollah Khamenei | Ang Tehran ay isang buhay na lungsod, iminungkahi ko ang ideya ng pagharap sa mga sanction
Kinatawang Tagapangulo ng Security Council ng Russia:
Ipinaabot ko kay Pezeshkian ang pakikiramay ni Putin sa pagpanaw ni Ayatollah Khamenei. Ang kalagayan ng Tehran ay nag-iwan ng positibong impresyon sa akin; ang lungsod na ito ay buhay at umuunlad. Ang Iran, sa panahon ng mga pag-atake, ay nagtagumpay nang may karangalan sa pinakamahirap na pagsubok.
Ang pag-atake ng Amerika sa Iran na nagresulta sa pagkamatay ng mga pinuno at sibilyan ay hindi isang bagay na ikararangal para sa mga gumawa ng gayong mga desisyon. Sa Tehran, nakipag-usap ako kay Pezeshkian tungkol sa ideya ng pagbuo ng isang plataporma ng mga bansang sinanctionan.
Ang memorandum of understanding sa pagitan ng Iran at Amerika ay nagbibigay ng batayan para sa karagdagang negosasyon. Ang proseso ng pagkamit ng pangwakas na kasunduan sa pagitan ng Iran at Amerika ay magiging napakahirap.
Tehran – Ahensyang Balita ng Sputnik – Si Dmitry Medvedev, Kinatawang Tagapangulo ng Security Council ng Russia, ay nag-ulat ng pagpapadala ng pakikiramay ni Vladimir Putin, Pangulo ng Russia, kay Masoud Pezeshkian, Pangulo ng Iran, kasunod ng pagpanaw ni Ayatollah Sayyid Ali Khamenei. Si Medvedev, na naglakbay sa Tehran upang dumalo sa seremonya ng libing ng Pinunong Martir, ay inilarawan ang kalagayan ng kabisera ng Iran bilang "buhay at umuunlad" at sinabi na ang Iran, sa panahon ng mga kamakailang pag-atake, ay nagtagumpay nang may karangalan sa pinakamahirap na pagsubok.
Si Medvedev, sa pagtukoy sa pag-atake ng Amerika sa Iran na nagresulta sa pagkamatay ng mga pinuno at sibilyan, ay itinuring ang pagkilos na ito na hindi "isang bagay na ikararangal" para sa mga Amerikanong gumagawa ng desisyon. Nag-ulat din siya ng pag-uusap kay Pezeshkian tungkol sa ideya ng pagbuo ng isang plataporma ng mga bansang sinanctionan para sa kooperasyon at pagharap sa mga panlabas na panggigipit. Binigyang-diin ni Medvedev sa dulo na ang kamakailang memorandum of understanding sa pagitan ng Iran at Amerika ay nagbigay ng batayan para sa karagdagang negosasyon, ngunit inilarawan ang proseso ng pagkamit ng pangwakas na kasunduan bilang "napakahirap."
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