Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-TRT: Ang libing ng Pinunong Martir ng Rebolusyon ay naging pagpapakita ng lakas at pagkakaisa ng Iran
Inihayag ng Turkish network na TRT sa isang ulat na ang seremonya ng libing ng Pinunong Martir ng Rebolusyong Islamiko ay nagsimula sa malawakang pagdalo ng mga tao sa Tehran at inaasahang sa loob ng tatlong araw, sa pagitan ng 15 hanggang 20 milyong katao ang lalahok sa ritwal na ito.
Binigyang-diin ng media na ito na ang seremonya ng libing, lampas sa isang ritwal ng pagluluksa, ay naging simbolo ng pampulitika at panlipunang pagpapakita ng kapangyarihan ng Iran laban sa Amerika at sa Zionist regime.
Itinuring din ng network na ito ang malawakang pagdalo ng mga nagluluksa, mga hakbang panseguridad, kontrol sa himpapawid, at pagdalo ng mga dayuhang opisyal bilang mga kilalang salik ng seremonyang ito at tanda ng mga rehiyonal at pandaigdigang dimensyon nito.
Ankara – Ahensyang Balita ng Anadolu – Ang Turkish news network na TRT ay nag-ulat na ang seremonya ng libing ng Pinunong Martir ng Rebolusyong Islamiko ay nagsimula sa malawakang pagdalo ng mga tao sa Tehran at inaasahang sa loob ng tatlong araw, sa pagitan ng 15 hanggang 20 milyong katao ang lalahok sa ritwal na ito. Binigyang-diin ng media na ito na ang seremonyang ito, lampas sa isang ritwal ng pagluluksa, ay naging simbolo ng pampulitika at panlipunang pagpapakita ng kapangyarihan ng Iran laban sa Amerika at sa Zionist regime.
Idinagdag ng TRT na ang malawakang pagdalo ng mga nagluluksa, mga hakbang panseguridad, kontrol sa himpapawid, at pagdalo ng mga dayuhang opisyal ay itinuturing na mga kilalang salik ng seremonyang ito at tanda ng mga rehiyonal at pandaigdigang dimensyon nito. Hanggang Hulyo 4, 2026, ang seremonya ng libing sa Tehran at iba pang mga lungsod ng Iran ay nagpapatuloy.
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