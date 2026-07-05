Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pagdalo ng mga delegasyon mula sa Spain at Latin America sa seremonya ng pamamaalam sa Pinunong Martir
Iniulat ng media ang pagdalo ng mga opisyal, kultural, at media delegasyon mula sa Spain at ilang mga bansa sa Latin America sa seremonya ng pamamaalam sa Pinunong Martir ng Rebolusyon sa Mosalla ng Imam Khomeini sa Tehran.
Kabilang sa mga delegasyong ito, ang Kalihim ng Ugnayang Panlabas ng Nicaragua ay dumalo sa pangunguna ng isang opisyal na delegasyon, at ang espesyal na kinatawan ng Republika ng Cuba ay dumalo rin sa Mosalla at nagbigay-pugay sa katawan ng Pinunong Martir.
Tehran – Ahensyang Balita ng Islamic Republic – Iniulat ng media ang pagdalo ng mga opisyal, kultural, at media delegasyon mula sa Spain at ilang mga bansa sa Latin America sa seremonya ng pamamaalam sa Pinunong Martir ng Rebolusyon sa Mosalla ng Imam Khomeini sa Tehran. Kabilang sa mga delegasyong ito, ang Kalihim ng Ugnayang Panlabas ng Nicaragua ay dumalo sa pangunguna ng isang opisyal na delegasyon, at ang espesyal na kinatawan ng Republika ng Cuba ay dumalo rin sa Mosalla at nagbigay-pugay sa katawan ng Pinunong Martir.
Ang pagdalo ng mga delegasyon mula sa mga bansa sa Latin America at Spain sa seremonyang ito ay itinuturing na salamin ng internasyonal na katayuan ng Pinunong Martir at pagkakaisa ng iba't ibang kilusan sa buong mundo sa mamamayang Iran. Hanggang Hulyo 5, 2026, ang seremonya ng pamamaalam na may malawakang pagdalo ng mga nagluluksa at dayuhang delegasyon ay nagpapatuloy sa Tehran.
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