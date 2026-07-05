Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Dating opisyal ng Zionist: Hindi alam ni Trump kung sino ang kanyang kaharap
Si "Amit Asa," dating responsable sa isa sa mga security body ng Zionist regime, sa pagtukoy sa seremonya ng libing ng Pinunong Martir ng Rebolusyon, ay itinuring ang malawakang pagdalong ito bilang tanda ng lakas at pagkakaisa ng Iran.
Sa pagtukoy sa mga tao na naroroon sa seremonya, ipinahayag niya na ang mga eksenang ito ay nagpapakita na ang pamamahala ng Iran ay may kakayahan pa ring magpakilos ng malawak na bilang ng mga tao, at idinagdag: "Hindi talaga nauunawaan ni Donald Trump kung sino ang kanyang kaharap at siya ay kumikilos sa maling landas."
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