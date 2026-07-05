Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Paggunita sa alaala ng Pinunong Martir ng Iran sa Mexico
Kasabay ng pagdaraos ng seremonya ng libing ng Pinunong Martir ng Rebolusyon sa Tehran, isang seremonya ng paggunita ang idinaos sa Mexico City na dinaluhan ng Sugo ng Islamic Republic of Iran, isang grupo ng mga Muslim at mga kaibigan ng Iran.
Ang mga kalahok sa seremonyang ito, sa pagpapahayag ng pakikiramay at pakikiisa sa mamamayang Iran, ay pinarangalan ang alaala ng Pinunong Martir, at ang Sugo ng Iran ay nakipagpulong at nakipag-usap sa mga naroroon.
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