Video| Sinabi ni Sayyid Hadi Khamenei: Si Ayatollah Sayyid Mojtaba Khamenei ay May Karanasan ng mga Taon ng Pakikisama sa kanyang Ama

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Sinabi ni Sayyid Hadi Khamenei: Si Ayatollah Sayyid Mojtaba Khamenei ay May Karanasan ng mga Taon ng Pakikisama sa kanyang Ama.
Si Sayyid Hadi Khamenei, kapatid ng martir na Lider ng Rebolusyon, ay nagsalita tungkol sa mga katangian at karanasan ni Ayatollah Sayyid Mojtaba Khamenei. Aniya: "Siya ay pinalaki at hinubog ng kanyang ama, mayroon siyang katanggap-tanggap na edukasyon, at sa mga taon ng pananagutan ng kanyang ama, nasaksihan at naranasan niya ang lahat ng mga yugto nang malapitan." Idinagdag niya na ang karanasang ito ay isang mahalagang yaman para kay Ayatollah Sayyid Mojtaba Khamenei.
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