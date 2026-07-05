Video| Aktibistang Medya ng Iraq: Walang Sinuman ang Makakapaghati sa Iran at Iraq

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Aktibistang Medya ng Iraq: Walang Sinuman ang Makakapaghati sa Iran at Iraq.
Isang aktibistang medya ng Iraq ang tumugon sa mga pahayag ng isang tagapagbalita ng Iran International, na mariing iginiit na ang mga anti-Shiite media outlet ay hindi kailanman magtatagumpay sa paghahati sa pagitan ng Iran at Iraq. Aniya: "Gusto man nila o hindi, lalahok kami sa seremonya ng paglilibing, at ang presensya ng mga mamamayang Iraqi sa okasyong ito ay magiging isang makasaysayang presensya."
#Dapat_Tayong_Bumangon
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