Video| Unang Pagkakataong Paglalathala; Likod ng mga Eksena ng Paghahanda sa Seremonya ng Paglilibing sa Pamamagitan ng Salaysay na "Huling Pagpupugay

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Unang Pagkakataong Paglalathala; Likod ng mga Eksena ng Paghahanda sa Seremonya ng Paglilibing sa Pamamagitan ng Salaysay na "Huling Pagpupugay"m
Sa kauna-unahang pagkakataon, inilathala ang mga larawan at kuwento mula sa likod ng mga eksena ng paghahanda para sa makasaysayang seremonya ng paglilibing sa martir na lider ng Rebolusyon, sa pamamagitan ng programang "Huling Pagpupugay" (Salām-e Ākhar). Ipinakita ng mga eksklusibong pagtalakay ang masusing pagpaplano at paghahanda ng mga tauhan ng seguridad at mga organizers upang matiyak ang maayos na pagdaraos ng seremonya, mula sa pag-aayos ng mga ruta hanggang sa pagtanggap ng milyun-milyong nagdadalamhati.
#Dapat_Tayong_Bumangon
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