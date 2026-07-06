Video| Paghahanda sa Pwesto ng Banal na Katawan ng Martir na Lider ng Rebolusyon sa Moske ng Jamkaran

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Paghahanda sa Pwesto ng Banal na Katawan ng Martir na Lider ng Rebolusyon sa Moske ng Jamkaran.
Isinasagawa na ang mga huling paghahanda para sa pagtanggap sa banal na katawan ng martir na lider ng Rebolusyon, si Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, sa Banal na Moske ng Jamkaran, kung saan ito ay dadalhin matapos ang seremonya sa Tehran. Ang mga tauhan ng moske at mga boluntaryo ay nagsusumikap upang matiyak na ang lahat ay handa para sa makasaysayang okasyong ito, na inaasahang dadaluhan ng milyun-milyong nagdadalamhati mula sa buong bansa.
#Dapat_Tayong_Bumangon
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